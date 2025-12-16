デビュー15周年活動が本格スタート…Apink、新AL『RE：LOVE』を来年1月5日にリリース！

ガールズグループApinkが、新アルバムを通じてデビュー15周年の活動をスタートさせる。

Apinkは、来年1月5日に11thミニアルバム『RE：LOVE』をリリースする。

『RE：LOVE』は、2026年に迎えるApinkのデビュー15周年を記念する新作アルバムとして、期待を集めている。

12月16日0時、Apinkの公式SNSを通じて、『RE：LOVE』の第1弾ティザーとなる公式トレーラーが公開された。「愛」に対するさまざまな感情を感覚的な要素で描いた映像美と、メンバーたちの清純なビジュアルが視線を引きつける。

（画像＝With Usエンターテインメント）Apink

トレーラーの中でApinkは、メンバーそれぞれが自分だけの空間で、愛に対する疑い、不安、そして克服へと至る物語を表現している。続いて、メンバーたちが共に歩いてくるシーンを通じて、「LOVE ME MORE」というもう一つのキーワードが登場し、Apinkならではの“愛”がどのように描かれるのか、好奇心を刺激する。

Apinkは本作全体を通じて、「愛」を新たに定義する。また、Apinkならではの独自のアイデンティティと強固なチームワークが、『RE：LOVE』の音楽やステージにどのように溶け込むのかにも期待が高まる。

Apinkは今年、メンバーそれぞれの個性と魅力を生かしたソロ活動に加え、アジアツアーを皮切りに、4月にはデビュー記念日のファンソング『Tap Clap』、10月にはM2のリアリティコンテンツ『This member? Remember!』を公開するなど、継続的なグループ活動を通じてファンとの交流を続けてきた。

最近では、ファンに向けて1月のカムバックを直接予告し、特別な自信をのぞかせる場面もあった。

なお、デビュー15周年を華やかに彩っていくApinkの2026年最初の一歩となる11thミニアルバム『RE：LOVE』は、2026年1月5日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）