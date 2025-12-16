厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年だそうです。そんななか、ファイナンシャル・プランナーの首藤由之さんは、令和の「老後のお金」の問題点として「長生きリスク」を挙げ、「寿命が延びるにつれて必要な老後資金はどんどん膨らんでいく」と語ります。今回は、首藤さんの著書『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』から抜粋し、50代で知っておくべき「新しい老後資金の作り方」をお伝えします。

65歳以降の「ちょい働き」が注目

老後資金の準備が十分にできなかったのなら、苦しいなりに対策を打つ必要があります。

自らが関わるお金を増やすには、

・収入を増やす

・支出を減らす

・今あるお金（貯蓄など）を運用して増やす

その３つしか方法はありません。

お金に「魔法」はありません。この3つを自分で着実に実行していくことにこそ、苦しい状況を打開していくカギがあります。

「収入を増やす」を考えるなら、手段としては主に２つです。

（1）「働いて収入を得る」こと

（2）65歳受給開始が基本の年金を、もらう時期を遅らせて年金額を増やす「年金繰下げを行う」こと

それぞれ、さまざまな選択肢があります。

今の60代や70代は元気な方も多い

まず、（1）の「働いて収入を得る」です。働くのなら、フルタイムなのかアルバイト的な働き方なのか、はたまたその中間的な働き方で最近注目されてきている「ちょい働き」なのかで働く期間や収入額が変わってきます。それぞれの働き方のイメージは、図１に示しましたが、そもそもプランニングは「働くことでいくら稼ぎたいのか」を考えることから始める必要があります。

人それぞれで置かれた状況が違うからです。

まだまだ日本は、高齢者が「弱者」とだけ位置付けられていた時の「固定観念」を引きずっています。体力が衰えて働けなくなった高齢者は、「社会として守るべき存在」とする考え方です。

しかし、今の60代や70代は、もちろん人によって個人差はありますが、このような「高齢者」の概念に当てはまらない元気な方が大勢いらっしゃいます。



『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（著：首藤由之／ディスカヴァー・トゥエンティワン）

なかには80代になってもバリバリ現役のような方もおられます。とにかく皆さん活発です。

かくいう私自身も同様です。ここで、簡単に自己紹介をさせてください。

65歳以降も働き続けている現役のシニアＦＰ

私は１９５９年生まれで80年代前半に朝日新聞社に入社、30年以上、出版部門に在籍しておりました。その間、週刊誌『ＡＥＲＡ』や『週刊朝日』などで主に経済分野を取材し、記事を執筆してきました。

取材がきっかけで家計マネーに興味を持つようになり、その流れでファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）や社会保険労務士の資格も取りました。

マネー取材もかれこれ30年近く続けていて、65歳で会社を定年退職した後も各種マネー相談に従事し、『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』のような執筆の仕事も続けています。

つまり、60歳後も会社で頑張り、65歳以降も働き続けている現役のシニアＦＰでもあるのです。

もちろん、そんな人生を送っているのは、私だけではありません。

日本老年学会と日本老年医学会が高齢者の定義を「65歳以上」から「75歳以上」に変えるよう提言したのは2017年のことでした。

健康寿命（健康上の問題なく日常生活が送れる期間）の観点からも今の高齢者は元気な方が多いと言えます。

「世界保健統計」2023年版によると、日本人の健康寿命は男性72.6歳、女性75.5歳で、世界第1位です。20年前と比べると約3年延びています。

こうしたことを考えると、60代後半は言うまでもなく、70代もほぼ現役と変わらない体力と知力を備えている人がこれからはますます増えると言えます。

あらゆる意味で「高齢者＝弱者」とするステレオタイプから脱却し、人それぞれの道を考え歩むべきと感じます。

「年金の繰下げ」で年金額が最大84％アップ！

続いて（2）の「年金繰下げを行う」です。

「年金繰下げ」は１カ月もらうのを遅らせるごとに年金額が「0.7％」増えていく仕組みです。以前は「70歳までの５年」でしたが、２０２２年の法改正で今では「75歳までの10年」繰下げができるようになっています。

仮にフルの10年、75歳まで遅らせたとすると、

0.7％×12カ月×10年＝84％

も年金額を増やせます。

65歳時の年金額が２００万円だとしたら、３６８万円にまで増えることになります。すごいインパクトです。

「支出を減らす」方法は……

一方で、「支出を減らす」です。あまりやりたいことではありませんが、どうしても支出を減らす必要が出てくるのなら、もう一つの手段の「家計のダウンサイジング（節約）」が必要になることもありうるでしょう。

家計の見直しの大きなポイントは、金額の大きな固定費を減らすことにあります。

「必要のない生命保険に入っていないか」「たいして利用もしないのに携帯電話に月１万円も払っていないか」「観てないのに契約した定額動画サイトをそのままにしていないか」などを見直すことが必要です。

ただし、節約はくれぐれも無理のない範囲にとどめてください。お金を使わないことで気分まで滅入ってしまっては本末転倒です。

いろいろなマネー手段を駆使して長い老後を乗り切る

そして「今あるお金を増やす」はとても重要です。昨今は「お金に働いてもらう」と表現することもありますね。「運用による資産形成」です。

やり方によっては元本が減ってしまうリスクはあるのですが、長い人生を通して見ると、これまで以上に重要さを増してきます。

かといって高年齢になってから切った張ったの売買をする「個別株」などに投資するのは、やめておいたほうがいいでしょう。リスクが高すぎます。

それよりは近年、国が「自助努力」を促すために整備した資産形成のための制度を検討することです。

代表格は、利用できる人が大幅に増えたiDeCo（個人型確定拠出年金）と２０２４年から一気に制度が大幅に拡充された新NISA（少額投資非課税制度）です。

国が「豊かな老後を送りたいなら自分たちでね」とばかりに自助努力路線を支援し、制度を設けてくれているのですから、これに乗らない手はありません。

このように、いろいろなマネー手段を駆使して長い老後を乗り切る。

これこそが「お金が足りない世代」が取り組むべき対策だと思います。

まさに一生かかって「マネー総力戦」を展開する必要があるのが今後の老後資金なのです。

