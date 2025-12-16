¡Ö12»þ´ÖÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Ê¤¤¡×¸«¼é¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤é¶ÛµÞ¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î70ÂåÊì¿Æ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¤È¤ì¤º¡Ä
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¡Ê2024¡Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³ÎÄê¿ô¡Ë¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï¹ç·×¤Ç160Ëü5378¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é2Ëü9362¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¿»à¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»à¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¡»ë´±¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö¤ÇÌó1600ÂÎ¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡¢Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦»³·Á¿¿µª¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¸¡»ë´±¤Î¸½¾ì-°äÂÎ¤¬¸ì¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¸µ¸¡»ë´±¤¬¸ì¤ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Î»à¤Î¸½¼Â¡£»³·Á¿¿µª¡Ø¸¡»ë´±¤Î¸½¾ì-°äÂÎ¤¬¸ì¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù
* * * * * * *
¹âÀÇ½¤¹¤®¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÍî¤È¤··ê
¸ÉÆÈ»à¡¦¸ÉÎ©»à¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸¡»ë¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿£¶·î²¼½Ü¡¢¾ÃËÉ¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄÌÊó¼Ô¤Ï»à¼Ô¤ÎÂ©»Ò¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î70ºÐÂåÊì¿Æ¤Î²È¤Ë¸«¼é¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤ò·ÀÌó¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12»þ´ÖÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¶ÛµÞ¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ç¸°¤ÇµïÂð¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤íÏÂ¼¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£µßµÞÂâ¤Ï¹ÅÄ¾¤ÎÈ¯¸½¤òÇ§¤á¤ÆÉÂ±¡ÉÔÈÂÁ÷¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¹âÎð¤Î¿Æ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¸«¼é¤ê¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï12»þ´ÖÊì¿Æ¤ËÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»à¸å12»þ´ÖÄøÅÙ¤¬·Ð²á¤·¤¿°äÂÎ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Ä¤Ä¸¡»ë¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä
¤È¤³¤í¤¬Á´¤Æ¤ÎÁá´ü»àÂÎ¸½¾Ý¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢¿°¤ä»ØÀè¤Ê¤É¤«¤é¤«¤Ê¤ê¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ´¥Áç¤¬»Ï¤Þ¤ê¹ÅÄ¾¤â²ò¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤«¤é¤¹¤ë¤È24»þ´ÖÄøÅÙ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Îµ¡Ç½¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÄ´µÞÊÑ¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë24»þ´ÖÄøÅÙ·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Áê¶Ð¼Ô¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼À°¹ç¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤È»àÂÎ½ê¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Îµ¶Áõ¹©ºî¤òµ¿¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»ö·ïÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»àË´Æü»þ¤Ï¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð»à¼Ô¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¹¡£¸øÅª¤Ê¼êÂ³¤¤Îµ¯ÅÀÆü¤È¤·¤Æ¤â¡¢»à¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬Ç§¼±¤·ÊèÀÐ¤Ë¹ï¤àÆüÉÕ¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÊÎ¤í¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÉô¤Î¼õÍý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤È»àÂÎ½ê¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»öÎã¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Ï¤Ê¤¯»àÂÎ½ê¸«¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼õÍý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥»¥ó¥µ¡¼¶È¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â´¶ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¥Ï¥¨Åù¤ÎÃî¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢12»þ´ÖÁ°¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃî¤Î²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿µ½Å¤Ë´Ä¶ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢»ö·ïÀ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢»àË´Æü»þ¤Ï´Ä¶ÁÜºº¤ä»àÂÎ½ê¸«¤Î¤È¤ª¤êÈ¯¸«¤Î¤ª¤è¤½£±ÆüÁ°¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È
¸«¼é¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÒ´¶¤Ê¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤··Ð¤Ä¤È°äÂÎ¤Ï¥Ï¥¨¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃî¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤¬´¶ÃÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¸«¼é¤ê¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤Î´¶ÅÙ¤ò¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤È¤¯¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¼é¤ê¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÂÎÄ´µÞÊÑ»þ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏµßÌ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤·¡¢²¾¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°äÂÎ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¸½Âå¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ê£É£Ã£Ô¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë£É£ï£Ô¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±ó³ÖÁàºî¤ä¾ðÊó¤ÎÁ÷¼õ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤Ç¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿£É£ï£Ôµ¡´ï¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤äµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿°ì¥³¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»à¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«
¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ª³è¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸Á°¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤êº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç½ª³è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ð¸î¤ä¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁòµ·¤äÊè¤Î½àÈ÷¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³¼êÂ³¤¤ÎÀ¸Á°°ÑÇ¤¡Ê»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¡Ë¡¢°ä»º¤ÎÁêÂ³¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤ÏÌä¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£½ª³è¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎÄ´µÞÊÑ¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡µÞÊÑ¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°äÂÎ¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»à¤Ø¤ÎÈâ¤ÏÆÍÁ³³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±µï¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ±µï¤¬Â³¤¯¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤È¤¯¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ï²¿¤«ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°äÂÎ¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤ä¤¬¤ÆÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉåÇÔ¤·¤¿»Ñ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Ã¯¤«¤¬¿É¤¤»×¤¤¤ËÂÑ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ª³è¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÂÎÄ´µÞÊÑ»þ¤Ê¤É¤ËÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î°äÂÎ¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸Á°¤Î¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Î¿ÆÂ²¤è¤ê¤â¶áÎÙ½»Ì±¤äÍ§¿Í¡¢²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬Âç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£É£ï£Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÅÅµå¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Ë°ìÄê»þ´ÖÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È°ÛÊÑ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤äÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄê´üÏ¢Íí¤òÄÌ¤¸¤¿¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤È¤Ê¤ë¿ÆÂ²¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È·ÀÌó¤äÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¶áÎÙ½»Ì±¤äÄ®Æâ²ñ¡¢Í§¿Í¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤È¤·¤Æ·ÀÌó²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
