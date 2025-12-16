元宝塚男役トップスター・壮一帆、結婚を報告 相手は「一般の方」 鳳翔大が祝福
元宝塚歌劇団雪組男役トップスターの壮一帆（50）が15日、元雪組・宙組男役スターの鳳翔大のニコニコ生チャンネル『あつまれ鳳翔の森〜素敵な仲間たち〜』に出演し、結婚したことを報告した。
【インスタグラムより】結婚を報告した元宝塚男役トップスター・壮一帆
無料の前半と有料の後半に分かれている同番組で、前半の終盤に鳳翔が「一帆さんファンの方はご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ここで壮さんにおめでとうを言いたいと思います」と切り出し「壮一帆さん、このたびご結婚されました」と報告。花束を手渡し、結婚を祝福した。視聴者からも多数の祝福コメントが届く中、結婚相手について聞かれた壮は「一般の方です」と答えていた。
鳳翔は同日に自身のインスタグラムを更新し、笑顔の壮との2ショット写真を投稿。「大好きなそうさん ご結婚おめでとうございます」「そうさんFCの皆さまにはすでにblogでご報告があったとのことですが、改めて…」と報告した。
続けて、「私の生配信番組にて、ご結婚のご報告とともに、旦那さまとの馴れ初めや心温まる素敵なエピソードをたくさんお話ししてくださいました」「ついつい私も熱くなってしまい…雪組時代のお話や、みんな大好きそうさん＆あゆっちコンビのラブラブで素敵なお話、当時組子として感じていた想いなども語らせていただきました」とつづった。
なお、放送は22日午後11時59分まで公開中。
壮一帆は1975年8月7日生まれ。兵庫県川西市の出身。特技は剣道（初段）。1996年に宝塚歌劇団に入団し、『CAN-CAN』で初舞台。2012年より雪組トップスターを務めた。14年の退団後は、ミュージカル、ストレイトプレイ、朗読劇などさまざまなジャンルの舞台に挑戦。さらにコンサートやライブ活動も精力的に行っている。
