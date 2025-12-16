ルイ·ヴィトンのヴィヴィエンヌが主役新作バッグチャームで遊び心を
バッグにひとつ添えるだけで、気分まで華やぐチャームアクセサリー。ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するマスコット「ヴィヴィエンヌ」を主役にした新作ウィメンズバッグチャームとキーホルダーが登場しました。上質な素材と洗練されたデザインに、思わず微笑んでしまう遊び心をプラス。日常にさりげないときめきを添える、大人のためのアクセントです。
ジュエリーのように輝くミニヴィヴィエンヌ
バッグチャーム·ミニヴィヴィエンヌ
LOUIS VUITTON
「バッグチャーム·ミニヴィヴィエンヌ」は、モノグラムから着想を得たマスコットへのオマージュ。上質なレザーとゴールドカラーのメタルを組み合わせ、LVイニシャルのエンブレムが気品を添えます。
価格は70,400円（税込）。細部まで丁寧に仕上げられた姿は、バッグに添えるだけでジュエリーのような存在感を放ちます。
デニムとレザーで魅せる表情違い
バッグチャーム·ヴィヴィエンヌデニム
LOUIS VUITTON
LOUIS VUITTON
カジュアルシックに楽しみたいなら「バッグチャーム·ヴィヴィエンヌデニム」。モノグラム·デニムの襟と愛らしい表情が印象的で、価格は124,300円（税込）。
さらに、モノグラムの襟をあしらったレザー素材の「バッグチャーム·ヴィヴィエンヌ」も同価格で登場。どちらもバッグや鍵に遊び心を添えるアイテムです。
冬仕様のファーで存在感をプラス
キーホルダー·ヴィヴィエンヌファー
LOUIS VUITTON
「キーホルダー·ヴィヴィエンヌファー」は、ミンクファーとレザーを使用した大胆なデザイン。モノグラム·フラワーの瞳が印象的なヴィヴィエンヌを、ふんわりとしたカラフルなファーが包み込みます。
価格は124,300円（税込）。冬の装いに映える、メゾンらしい個性が光るアクセサリーです。
大人の遊び心をバッグにひとつ♡
ルイ·ヴィトンのヴィヴィエンヌは、ラグジュアリーでありながら心をくすぐる存在。
上質な素材と卓越したクラフツマンシップに、チャーミングな表情が重なり、日常にささやかな魔法をかけてくれます。
いつものバッグや鍵に添えるだけで、自分らしさを表現できるのも魅力。大人の余裕を感じさせるアクセントとして、ぜひ取り入れてみてください♪