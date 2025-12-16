俳優の桐谷美玲さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。36歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



桐谷さんは、自身のインスタグラムのストーリーズに真っ白なトップスを着用し、愛犬を抱いて笑顔でピースサインをする画像を投稿。







画像には「36さいになった瞬間をお届けします いつもみんなありがとう」というファンに向けてのコメントが添えられています。





【 桐谷美玲さん プロフィール 】



生年月日：1989年12月16日 出身地：千葉県

血液型：A型



中学時代はバドミントン部に所属し、高校ではラグビー部でマネジャー。

2005年高校1年の時にスカウトされ芸能活動を開始。

2006年映画「春の居場所」で俳優デビュー。テレビドラマ「吉祥天女」で注目を集め、女性ファッション誌「セブンティーン」の専属モデルに。

2008年映画「同級生」で初ヒロイン。2010年「女帝 薫子」で連続ドラマ初主演。他の映画主演作に「ヒロイン失格」「リベンジgirl」など。

2018年俳優の三浦翔平と結婚。2020年7月第1子となる男児を出産。





