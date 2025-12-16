TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

俳優の桐谷美玲さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。36歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
 

【写真を見る】【 桐谷美玲 】　36歳の誕生日を報告　「いつもみんなありがとう」


桐谷さんは、自身のインスタグラムのストーリーズに真っ白なトップスを着用し、愛犬を抱いて笑顔でピースサインをする画像を投稿。
 



画像には「36さいになった瞬間をお届けします　いつもみんなありがとう」というファンに向けてのコメントが添えられています。
 


【　桐谷美玲さん　プロフィール　】

生年月日：1989年12月16日　出身地：千葉県
血液型：A型

中学時代はバドミントン部に所属し、高校ではラグビー部でマネジャー。
2005年高校1年の時にスカウトされ芸能活動を開始。
2006年映画「春の居場所」で俳優デビュー。テレビドラマ「吉祥天女」で注目を集め、女性ファッション誌「セブンティーン」の専属モデルに。
2008年映画「同級生」で初ヒロイン。2010年「女帝 薫子」で連続ドラマ初主演。他の映画主演作に「ヒロイン失格」「リベンジgirl」など。
2018年俳優の三浦翔平と結婚。2020年7月第1子となる男児を出産。



【担当：芸能情報ステーション】