時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは三重県の60代の方からのお便り。近所で評判のパン屋さんで買ってきたパンを頬張っていると、ふと、父との思い出の「特製食パン」を思い出し――。

亡き父のトースト

近所に評判の小さなパン屋さんがある。私も通うようになり、かわいいパンたちを前にしていると顔がほころんでしまう。そうしているうちに、そのお店のパンたちと仲良くなって久しく経つ。

ある日、私が選んだパンをオーナーが丁寧に袋詰めしてくれている時、思わず「どのパンも優しいお顔をしていますね」とつぶやいてしまい、赤面した。するとオーナーの顔がふっとほころび、「僕はすべてのパンの面倒をひとりで見るようにしています。途中で人が代わると、パンたちの気持ちが途切れる気がするんですよ」と返す。なるほど。この親にしてこの子あり。どうりで美味しいわけだ。

私の見立ては間違っていなかったのだと、ちょっぴり誇らしかった。妙なことを言う客だといぶかることもなく、同じ目線で話してくださった人柄にも感謝しつつ、お店をあとにする。

帰宅して甘じょっぱい味付けのつくねパンを頬張っていると、ふと、亡き父のことを思い出した。

自営業であった父は、いつも朝のひと仕事を終えてから、トーストと甘いインスタントコーヒーで遅めの朝食をとっていた。ジョリジョリジョリ。小皿に入れた砂糖と醤油をスプーンで混ぜ合わせる音が台所から聞こえてくる。先に朝食を済ませ一人で遊んでいた幼い私は、急いで食卓の椅子に座る父の膝によじ登り、2度目の朝食にありつこうとするのだった。

亡き父のこだわりはこうだ。まず食パンをきっちり半分に切り分け、醤油と砂糖を小皿でざっくりと混ぜ合わせる。それを食パンの耳ギリギリまでスプーンの背でそっと広げながら塗り込む。オーブントースターの真ん中に行儀よく並べたら、眼鏡を鼻までずらした上目遣いでタイマーの目盛りを確かめながら、トーストする。

やがて砂糖醤油がほどよく焼けて、香ばしい匂いが鼻先をくすぐりだしたころ、父は私を膝から降ろし、焼け具合とにらめっこ。黄金色に色づいた絶妙なタイミングを逃さず、「よーし、よし」とつぶやきながら取り出し、お皿にのせる。そして口を開けて待つ私に食パンの真ん中をかぶりつかせ、「あちゃあ、また一番美味しいところを食べられた」と半泣きの真似をしておどけてみせながら、半円形の歯形のついた残りのパンをそれは美味しそうに頬張るのだ。

そのあとで私は父のいれた砂糖たっぷりのインスタントコーヒーを一口もらい、朝食を終える。これが私と父の朝の日課だった。

父は新しもの好きで、仏間に応接セットを置いたり、白黒テレビ、自家用車、パン食などを早くから取り入れたものだ。トーストにバターやジャムではなく、醤油と砂糖を塗るなど、今考えるとなかなか斬新なアイデアだったはずである。

私も学生時代に自分で作ってみたことがあったが、あのとき感じたほどには美味しくなくてがっかりして、それきり忘れてしまっていた。

そんな父との思い出と、パン屋さんのオーナーの言葉を思い出しながら、私はハッとした。父の砂糖醤油トーストがあんなに美味しかったのは、私の口に届ける瞬間まで、トーストの面倒を見る優しさが染み込んでいたからではないか。そのことに、半世紀以上も経ってから気がついたのだ。

真心のハーモニーがあふれ出したように感じる、昼下がりのひとときだった。

