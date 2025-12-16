『リング』『呪怨』に代表されるように、日本ではこれまで数多くのホラー映画が製作されてきました。こうした「Ｊホラー」について、開志専門職大学助教・鈴木潤先生は、「ビデオ、映画、テレビ、動画共有サイトなど、いくつものメディアを渡り歩き、重層的に歴史を紡ぎ続けている」と語ります。今回は、鈴木先生の著書『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』から一部を抜粋し、お届けします。

レンタルビデオをめぐる欲望、そして反撃──映画『リング』（1998）

『リング』という作品にとって、主人公が遭遇する「呪いのビデオ」がレンタルビデオの棚に紛れ込んだ「異物」のごときビデオテープであるという点は極めて重要である。しかし、実は原作小説と映画とでは、主人公が「呪いのビデオ」と遭遇するに至るまでの経緯、「呪いのビデオ」がなぜ「レンタルビデオ」として配架されているのかの経緯がわずかながら異なっている。まずはその差異を確認しよう。

小説『リング』では、主人公・浅川和行は客室のメッセージ用ノートに記載された内容（※1）と、ノートに残された開き癖から、同時刻に怪死した若者グループがこの客室で何らかのビデオテープを見ていたのではないのかと目星をつけて管理人室へと向かい、ラベルの貼られていないビデオテープを発見する。管理人によると、このテープは部屋に置かれたままになっていたものを、レンタルビデオサービスの商品だと思い、回収してきたものだという（※2）。

それに対して映画『リング』では、客室のメッセージ用ノートにはビデオの存在を匂わせる記述はなく、使われていたのも開き癖のつかないリングノートであった。若者グループが宿泊した部屋で手がかりを見つけることができなかった浅川玲子が取材のために管理人室を訪ねた際、偶然、レンタルビデオサービスの棚に配架されたラベルの貼られていないビデオテープを発見する。テープの詳細を問われた管理人が「お客さんの忘れ物かな？」と不思議そうにしていることから、彼にはこのテープに心当たりがないことがわかる。

※1…「ごくっ。警告。度胸のない奴は、コレを見るべからず。後悔するよ。ヘッヘッヘ。S.I.」（鈴木光司『リング』角川書店、2012年［第43版］、78頁）

※2…前掲、82頁

小説『リング』は「男性たちの物語」だが、映画は……

つまり、小説『リング』において、主人公は何らかの恐ろしいビデオテープが存在することを予見して（あるいは期待して）「呪いのビデオ」を探しに行き、そして「呪いのビデオ」に出会うのである。

さらに小説『リング』では、この得体の知れないビデオテープに異様な関心を示す浅川を見て、当初はビデオに無関心であった管理人も次第に「消し忘れのビデオ」ではないかなどと好奇心を膨らませ、「おもしろいヤツだったら、すぐに、頼みますよ（※3）」と言うのである。

ここで管理人が想像している「消し忘れのビデオ」とは、アダルトビデオメーカー・九鬼〔のちに「KUKI」へ改称、2017年廃業〕が80年代半ばにリリースした『消し忘れビデオ』のようなアダルトビデオであろう（※4）。浅川が「呪いのビデオ」と出会う場面では、レンタルビデオという映像流通の場に向けられた男性観客たちの「期待」が、生々しく反映されたやり取りが描かれているのである。小説『リング』は、ビデオを見る男性たちの物語だと言える。

それに対して映画『リング』は、女性たちの物語である。主人公・浅川の設定は男性の新聞記者・浅川和行から、シングルマザーのテレビ局ディレクター・浅川玲子へと変更されており、「呪いのビデオ」をつぶさに観ることで映像の違和感に気づいたり、そのさらなる分析のために業務用の再生機器を用いたりする、「見る」女性として描かれた。

そして、映画『リング』シリーズで描かれる貞子の在りようは、「見る」力を発揮する女性の怪物として、彼女を規定していく。「呪いのビデオ」をひとりでに再生し始めたテレビ画面から貞子〔演：伊野尾理枝〕が這い出てくるあの衝撃的なクライマックスは、誰もが彼女の「目力」に圧倒されるシーンだと言えるため、ここではそれ以外の場面に注目していこう。

※3…「ごくっ。警告。度胸のない奴は、コレを見るべからず。後悔するよ。ヘッヘッヘ。S.I.」（鈴木光司『リング』角川書店、2012年［第43版］、83頁）

※4…『消し忘れビデオ』などのアダルトビデオ作品と「ビデオ」というメディアの歴史については藤木TDCによる『アダルトビデオ革命史』（幻冬舎、2009年）を、『消し忘れビデオ』の根底にあるラブホテルにおける撮影サービスについては溝尻真也「ビデオテクノロジーの歴史的展開にみる技術／空間／セクシュアリティ──1970年代日本におけるビデオ受容空間とそのイメージの変遷」（『愛知淑徳大学論集 メディアプロデュース学部篇第2号』2012年、39─54頁）を参照のこと。

「見ること」と「呪い殺すこと」との密接な関係

まず、映画『リング』では幼少期の貞子が透視能力の公開実験に臨んでいた母親・志津子〔演：雅子〕を罵った男性記者を呪い殺した過去が描かれ、貞子の能力は「念じるだけで人を殺せる」という恐ろしいものであると分析された。

続篇『リング２』〔1999年、監督：中田秀夫〕で貞子の怨念に取り憑かれた浅川の息子・陽一〔演：大高力也〕が警官たちを睨みつけて殺そうとしたり、前日譚『リング０〜バースデイ〜』〔2000年、監督：鶴田法男〕では劇団の研究生であった生前の貞子〔演：仲間由紀恵〕に稽古中の姿をじっと見つめられていた看板女優・葉月愛子〔演：奥貫薫〕が怪死したりするなど、「見ること」と「呪い殺すこと」との密接な関係を見出すことができる。

さらに言えば、『リング０』は貞子の目の超クローズアップから彼女の物語を語り始め、舞台の本番中に志津子の透視実験の録音テープが再生されたことによってパニックを起こした貞子が能力を暴走させてしまうとき、カメラは涙をいっぱいにためた彼女の目をクローズアップで映し出す。

彼女の能力に恐怖した劇団員たちの手で殺されたはずの貞子が蘇生し、父親によって隔離されていた「もう一人の貞子」との融合を遂げると、森をさまよう劇団員たちは貞子に見つかった者から順番に呪い殺されていくのである。

貞子との共通点を見出せる「ギリシア神話の怪物」

貞子のように「見る」力を発揮する女性の怪物といえば、真っ先に想起されるのはギリシア神話の怪物・メドゥーサであろう（※5）。メドゥーサは見た者を石化させてしまう恐ろしい「邪眼」の持ち主だが、最後には英雄ペルセウスによって首を刎ねられ、退治される。

哲学者のジュリア・クリステヴァは、メドゥーサの恐怖を次のように分析している。

人類学者たちや美術史家たちは、この身をくねらせる蛇の髪を生やした、ぬるぬるした頭が、女性の性器──幼い少年が「ちらりと見る」ようなことがあると、彼をすっかり怯えさせてしまう母親の外陰──を連想させることをかならず強調してきた。フロイトはそこに女性の去勢と、人間たちを生む谷である母親の性器の力強さが引き起こす、魅力と恐怖を読み取っている。しかしながら、メドゥーサの象徴的意義を説明する際に、眼に注目することを忘れてはならない。メドゥーサ＝ゴルゴンは見ることができない、その眼差しは石に変え、その眼は災いをもたらすのだから。邪眼は人を殺す（※6）。

※5…貞子とメドゥーサに共通点を見出す分析は、西山智則による『恐怖の表象 映画／文学における〈竜殺し〉の文化史』（彩流社、2016年）でも見られるほか、前掲の拙稿「Ｊホラーにおける女性幽霊の眼差しとメディア」において試みている。

※6…ジュリア・クリステヴァ『斬首の光景』（星埜守之・塚本昌則共訳、みすず書房、2005年）45頁

「見る男性／見られる女性」という図式

メドゥーサを見ることができない存在、すなわち、「見られる」客体にはなりえない存在にしているのは彼女の「邪眼」である、とするクリステヴァの指摘は、彼女と同じく「見る」力を発揮するＪホラーのヒロイン・貞子を分析するうえで、極めて重要だ。なぜなら、映画における「見る／見られる」という視線の動力学は、フェミニスト映画理論の嚆矢であるローラ・マルヴィの論文「視覚的快楽と物語映画」の中心となったトピックだからだ。

マルヴィは同論文の中で、古典的ハリウッド映画に典型的に見られる「見る男性／見られる女性」という図式を痛烈に批判しており、訳者であり解題を担当した映画研究者の斉藤綾子は、この論文が男性観客に「見る」快楽をもたらす「家父長制に直結したイデオロギー装置（※7）」としての主流映画の顔を暴き出して見せたことを指摘している。

その一方で、マルヴィは、映画産業を取り巻く技術的、経済的状況の変化によって、「既在のものではない別の映画(オルタナティブ・シネマ)」（※8）が展開される可能性を予見し、のちにはデジタルテクノロジーの登場が映画の観方を変え、「見る男性／見られる女性」の対立関係を補強したり破壊したりするとも述べた（※9）。

マルヴィのデジタルテクノロジーへの言及は、巻き戻しや繰り返しの再生を可能とする「ビデオとデジタル・メディアが、古い映画作品を見る新たな方法を開拓した（※10）」という文脈のなかでなされているものだが、観客自身がビデオを巻き戻すことで「幽霊に見られ続けていた自分」に気づかされる『邪願霊』〔1988年〕の恐怖の仕掛けもまた、ビデオという新しい映像メディアの登場によって可能になった新しい映画の観方、映画と観客との関係性の一つであると言える。

そして、貞子が呪いを込める対象がレンタルビデオでなければならないのは、それが女性を見世物として男性観客に供したメディアだからだ。男性たちが「女性を見る」メディアとして盛んに活用してきたレンタルビデオが、「女性に見られ、睨み殺される」メディアへと反転する恐怖。「呪いのビデオ」は、レンタルビデオという映像流通の場において見世物にされてきた女性たちの反撃の狼煙だったのである。



※7…斉藤綾子（1998）「解題」（岩本憲児・武田潔・斉藤綾子編『「新」映画理論集成１ 歴史／人種／ジェンダー』フィルムアート社、140頁）

※8…ローラ・マルヴィ「視覚的快楽と物語映画」前掲書、128頁

※9…ローラ・マルヴィ「ニュー・テクノロジーから観る」（水野祥子訳。竹村和子『彼女は何を視ているのか 映像表象と欲望の深層』［作品社、2012年］所収）

※10…前掲書、233頁

※本稿は、『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』（早川書房）の一部を再編集したものです。