お笑いコンビ「ラランド」のニシダ（31）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身の体格について語った。

苦手な仕事の話題になり、ニシダは「大食いの仕事をたまにいただけるんですよ、太ってるという理由で」と切り出し、「ただそんなに食べないっていう」と告白。プロフィルでは身長1メートル70センチ、体重113キロの体格だが、食事量を「普通の人の1・2倍ぐらい」と明かすと、フリーアナウンサーの神田愛花は「なんでそんなになったんですか？」と質問した。

するとニシダは「回数が多いというか。ダラダラ食い」と回答。相方・サーヤが「グミ太りなんですよ」と指摘し、楽屋のお菓子を食べる様子が紹介されると、ニシダは「お菓子をちょこちょこ入れ続けるっていう」と釈明した。これに火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「まず罪悪感をどけたいから、今も“お菓子を入れ続ける”っていう変な言い方をしてるでしょ」とツッコんだ。

そして小杉は「“食べる”って言わへんねん。食べるっていうと、自分でアカンって分かるから、“入れ続ける”」と解説したものの、「“しょうがなくしてるんや”みたいにしてるの、分かるわ〜」と共感。番組MCの「ハライチ」澤部佑が「小杉さんも来るでしょ？大食いの仕事とか」と聞くと、小杉は「でも全然食べられへん。俺もちょこちょこお菓子を“補充”してる感じやから」と笑いを誘っていた。