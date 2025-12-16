世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、50代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第58回は「なぜ夫を同行するのか」です。

私は行かない

未婚のせいだろうか。夫婦関係で未だに解せないのが「なぜ女性同士の集まりに夫を連れてくるのか」だ。

未婚歴も長くなると大概のことはスルーできる力を備えているつもりだけれど、この件だけはどう対処をしていいのか分からない。女性の友人同士だけで集まるつもりで出かけたのに、突然の夫の登場は何度経験しても戸惑う。なぜ来た、なぜ連れてきた。

なぜなら私がパートナーの飲み会についていくような行動は、避けて生きてきたからだ。理由は単純に面倒だから。相手のコミュニティーへ恋人（自分）が参加しても、いい話題を提供できるのか、新参者に気を遣わせないのかと、ずっと気遣いをして疲れてしまいそうな予感がする。1年に一度くらいなら参加してもいいけれど、毎回参加はおばさんには勘弁してほしい。逆に自分のコミュニティーへ恋人を連れて行くことはないし、相手からリクエストされても断る。

恋人同士、つかず離れずの関係が一番で、自分の知らない一面があってもいいと思うのは薹が立った証拠なのだろうか……。怖い、怖い。

突然の夫登場

もう10年ほど前になるが学生時代からの女性の友人同士、４人で集合する予定を企画した。そのうちの1人が離婚を経て、終の住処を手に入れた新居で引越し祝いをしようとなった。当日、先に集まった私と友人で買い出しに行くと、妙な情報を耳にした。

「ねえ、今日、Nちゃんの旦那さんと子ども2人が来るらしいよ」

「……は？ そんなの全然聞いていないんだけど」

「Nちゃん、実家のお父さんとあまりうまくいっていないし、子どもを預けるところもないんじゃない」

「それなら旦那さんと子どもで、どっか遊びに行けばいいんじゃないの」

「そうは言ってももう来ちゃうし」

社会人同士で集まるのは、時間のすり合わせもうまくいかない。LINEのスケジュール調整もなかなか決まらない。やっと気の置けない同士で集まって、あれこれ話そうと思っていたのに、断りもなく友人の新居に夫も子どもも参加とは、いささか腹が立った。ああ、そういえばNちゃんの住まいがある街まで遊びに行ったときも、これまでの他の集まりも当たり前のように夫はいたっけ。それでも今回はよそ様の家が会場であり、数年ぶりの集合だ。女同士だけだと思っていたのは、私の誤解だったのだろうか。



結局、夫と2人の子どもが現れて、会話も本音から空々しいものに変わった。早々に帰るだろうと思いきや、昼間から会の終盤である夕食まで参加。いい中華料理を食べたはずなのに、うまさがどこか置いてけぼりになったみたいだった。

年末年始はご注意を

後日、Nちゃんに胸の内を話した。自分が独身だから理解力に欠けるのか、これはわがままなのかと悩んだ。が、他の友人に意見を求めてみても皆、夫参加に反対。

「私なら夫と子どもに金渡すから『どっかで遊んできて』って言うかも（笑）」

「ごく自然に（夫を）連れてくるから不思議ですよね……」

同意見を受けてNちゃんには「女同士で集まりたかったし、今後連れてくるのを控えてほしい」と話した。夫と子どもが時間をつぶす場所が欲しいなら、集まり方を考えるとも伝えた。たったの数時間、ショッピングセンターもアミューズメント施設もある。プライドがあったのか、彼女は謝罪こそしてこなかったけれど、以後は同行を控えることを約束してくれた。が、私が不在の集まりには連れてきているようだ。

年末年始、いつもは交流のない人たちと集まる機会も多いと思う。有意義な時間を過ごすためにも、事前の参加者確認は忘れずにしたほうがいい。些細なことでイライラして、老化が進んだら本末転倒なのでね……。