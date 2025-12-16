お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太と元NHKのフリーアナウンサー武田真一が16日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。同番組の月曜メンバーで、来期J2藤枝の新監督となる元サッカー日本代表の槙野智章氏にエールを送った。

槙野氏は引退後に2つの夢があったという。1つが情報番組のコメンテーターで、もう1つが監督だった。1つの夢は、どこよりも早く、「DayDay．」がかなえてくれた。そんな恩義を感じてか山里、武田、そして同じくMCの同局黒田みゆアナに「キックインセレモニー、ハーフタイムショーで試合を盛り上げに藤枝に来てくださいね。楽器を弾いてほしいなあ」と要望した。

山里は「返せることがあったら、何でもやります。きっと盛り上げられるでしょう。（槙野氏は）面白い監督じゃない。青学に原さん（青学大男子陸上部・原晋監督）がいて、プロ野球チームに新庄さん（日本ハム新庄剛志監督）がいて。サッカー界は槙野がいる。面白い、ワクワクさせる監督でが楽しみですね」と目を輝かせた。

武田は「ベンチにいてもピッチにいてもチームが勝てばいい」という現役時代の思いを披露。「誰よりもチームのことを考える男ですから、やってくれると思います」と期待していた。