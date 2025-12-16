大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の最終話が12月16日に放送される。

【写真】文太たちはスマートフォンを見つめ…

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、12月16日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

10年後、四季（宮崎あおい）が死ぬ――。その未来を阻止するためならば、1000万人の命を犠牲にすることを厭わない兆（岡田将生）。



孤立した人々を兆が操り、ミッションを遂行する理由……それはすべて、たったひとり四季を救うため。四季が死んでしまうという歴史を改ざんするために、2055年の未来から介入していたのだ。



（『ちょっとだけエスパー』／(c)テレビ朝日）

全てを知った文太（大泉洋）は、兆からの最後のミッション「四季にナノレセプターを飲ませる」を遂行した。飲めば10年後の悲劇を回避できる可能性はあるが、この半年の記憶を失い、文太たちのことは忘れてしまう。それでも、愛する四季を救うためにナノレセプターを渡して四季の前から立ち去ったのだった。



しかし、２人の《ぶんちゃん》の願いとは裏腹に、四季はナノレセプターを飲まずに、久条（向里祐香）から預かっていた“Eカプセル”をぼりぼりと何粒も口に頬張ってしまう。

市松と兆の交渉決裂

一方、ノナマーレを解雇され、「今年中に死ぬ、世界にとっていらない人間」という真実を突きつけられた桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）は生きる目的を失い、バラバラになっていた。円寂（高畑淳子）は、残る力を使って、人生を狂わせた結城（吉田鋼太郎）に復讐しようと彼の自宅に向かい…？



市松（北村匠海）に手を引くよう持ちかけた兆だったが、市松は反発、交渉は決裂した。目の前で崩壊したディシジョンツリーを見て兆は、市松、紫苑（新原泰佑）、久条に対し、ある恐ろしい計画を実行することを決意する。

世界からこぼれ落ちた“ちょっとだけのヒーロー”たちの運命は？



“ぶんちゃん”と四季の愛の行方は…？



運命の12月24日、クリスマスイブの夜、最後の戦いが幕を開ける！



小さな１匹の蜂は、未来を変えることができるのか――。