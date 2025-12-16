ミュージカル大作『エリザベート』『マリー・アントワネット』のタイトルロールをはじめ、『ベートーベン』『おかしな二人』『ミュージカル・バクダッド・カフェ』と、舞台の第一線で活躍してきた花總まり。宝塚歌劇団ではトップ娘役として、歴代最長12年以上を務めた記録を持ち、唯一無二の高貴な輝きを放ってきた。その花總が、26年3月に東京、大阪、福岡で上演されるミュージカル『破果（パグァ）』では、過酷な人生に彷徨う女性の殺し屋に挑む。新境地に取り組む心意気を聞いた。（構成：清野由美 撮影：本社 奥西義和）

【写真】「殺し屋」とは程遠い！？包み込むような笑顔の花總さん

「破果」とは運命の巡り合わせ

――２０２６年３月上演のミュージカル「破果（パグァ）」は、韓国版がオリジナルで、主役の爪角（チョガク）は60代の殺し屋という、フィルムノワール（暗黒映画）のような異色作です。花總さんのイメージとはずいぶん違いますが、どのような気持ちで役を引き受けたのでしょうか。

まず、この作品がストーリーとして、とてもよくできているので、そこに心惹かれるものがありました。守るべき人も、守られる人もいない60歳の殺し屋女性が、孤独で厳しい人生を強いられている。そんな物語は、悲しくはあるのですが、底には静かに運命を受け入れる彼女の気高さもあります。この役を演じることで、私もまた次の一歩を踏み出せるのではないかと思ったんですね。

――ミュージカルの原作は韓国でベストセラーになった、ク・ビョンモよる小説。一匹狼のチョガクが、彼女の命を狙う青年と、否応なく戦っていくハードボイルドな内容ですが、共感ポイントは、どこにあったのでしょうか。

人生の接点というほどの強いものではないのですが、私自身、年齢を重ねてきて、50代を迎えた時に、新しい自分と出会いたいと思っていたことがあり、この役を通してそれができると感じた。そのことがあります。

宝塚歌劇団に在団中から、いろいろな役を演じたいという願いは、今にいたるまで、ずっと持ち続けています。在団中も退団後も、舞台では歴史上の人物から、想像上の妖精まで、さまざまな役をいただきました。きれいな衣装を着た、華やかな役も多く、なんて幸せなことだろうと思っていましたが、50代になったら、それだけでは自分自身がつらくなるだろうな、ということは分かっていました。そのタイミングで、『破果』のお話をいただけたので、これは運命の巡り合わせだな、と。



『ミュージカル パグァ』ロゴ

難易度の高いアクションシーン

――歌もダンスも芝居も、すべて突出した花總さんですが、今回は激しいアクションシーンが見せ場になっています。

韓国でオリジナル版のミュージカル舞台を拝見しましたが、アクションシーンは思っていた以上に難易度の高いものでした。それで逆に、これは大変だ、がんばらなきゃ、と気持ちが引き締まりました。

まず、体力的にちゃんとできるところまで、自分を持っていく必要がありますよね。同時に、身体の衰えから引退を決意したのに、それでもなお戦わねばならない殺し屋という役は、精神的なタフネスも求められます。そういうことを考え始めると、どんどん自分を追い詰める方向に行ってしまう性格なので、役と自分のバランスを取ることも考えなきゃならないですし。

――花總さんのインスタグラムでは、体幹トレーニングに励む様子もアップされています。日頃から、すごくストイックに鍛えられていますよね。

もちろん体幹はすごく大事なのですが、アクションはまったく別のトレーニングになります。動きはダンスと通じていて、カウントを取りながら態勢を次々と変えていくわけですが、1人ではなく、お相手と一緒に素早く動きを合わせていかねばならない。そこは納得のいくまで詰めていきたいと思っています。



「アクションシーンは思っていた以上に難易度の高いもので、これは大変だ、がんばらなきゃ、と気持ちが引き締まりました」

宿命の相手トウ役、浦井健治さん

――今回の舞台では、宿命の相手トウ役が浦井健治さん。浦井さんは『エリザベート』の皇太子ルドルフ役でも知られており、息の合った舞台になるのではないでしょうか。

意外に思われるかもしれませんが、実は浦井さんとは初共演なんです。浦井さんは王子役がぴったりの、やさしい雰囲気の役者さんですが、今回は運命がからまりあった2人になって、愛憎とともに対峙することになります。

ポスターのキービジュアルは、若かりし頃のチョガクのイメージで撮影したのですが、それこそがチョガクとトウとの宿命を表わしています。なぜかというと、トウは子どもの時に、自分の両親を殺めたチョガクを目撃していて、仇のはずなのに、その堕天使のような美しさに魅了されていたから。そこから互いの人生がからまりあって、ハードな展開になっていきます。



『ミュージカル パグァ』キャスト

――演出の一色隆司さんとは、映像では「精霊の守り人 最終章」（NHK）、舞台では「バイオーム」に続く2作目のお仕事です。一色さんの世界観と、花總さんはイメージに親和性がありますが、そこはいかがでしょうか。

親和性なんておそれ多いです。「精霊の守り人」では、主人公バルサの叔母にあたる医術師のユーカを演じましたが、テレビ視聴者の方に役を届ける難しさを感じました。「バイオーム」は、宝塚歌劇団にいらした上田久美子先生が、退団後に創作された朗読劇で、通常のミュージカルとは変わった手法の舞台でした。一色先生とは今回、『破果』という重量のある作品で、がっぷりご一緒できる機会ができて、うれしいです。



「浦井健治さん演じるトウとは互いの人生がからまりあって、ハードな展開になっていきます」

時代が違うと老いの表現も違う

―― 稽古場では、演出家の方とストレートな意見交換をするのでしょうか。

私は「こう演じたい」と自分から押し出していくよりも、演出家の先生からいわれたことを、自分で咀嚼して表現していきたい方で、その意味では「引き出していただきたい」タイプなんです。

『破果』では、韓国で観た舞台の印象が自分の中で強烈なのですが、日本公演では台本と音楽だけ同じで、セットも、衣装も、演者も、そして演出方法もみんな違ってきます。音楽はバラードっぽいものから、ガンガン鳴らすロック調のものまで、幅広くあります。いろいろな要素がミックスする中で、今は役をいかに視覚的に見せていくかに苦心しているところですが、これから演出家の先生と、どうやって役をつくり上げていけるかを楽しみにしています。

――『エリザベート』では、少女時代のシシィから、オーストリア皇帝に嫁いで、暗殺される時の60歳の皇后まで、1人の女性の生涯を、きめ細かく演じ分けられていました。特に、老いたエリザベートの孤独と苦悩の表現は鬼気迫るものがありましたが、その経験は役に立っていますか。

60代の孤独な女性像という点では、共通するものがあるのかもしれませんが、どうなんでしょうか……。今の60代の女性たちって、みなさんお元気で若々しい（笑）。時代が違うと、老いの表現もまた違ってくると思うんですね。今回は現代社会の話ですので、観客の方にとって、あまりに違和感のある老い方だと共感していただけないだろうな、と。かといって、元気ハツラツな人物像ではないので、役づくりは本番まで、もっと追求していきたいですね。



観客の方に共感していただける老い方を追求していきたいと話す花總さん

舞台と映像は感動の作り方が違う

――花總さんは大河ドラマ『べらぼう』（NHK）や『キャスター』（TBS）など、テレビドラマでの活躍も増えています。舞台と映像の違いは感じられますか。

舞台は上演の時だけでなく、その前段階から大勢の人が集まって、カンパニーとして１つの作品をみんなで作っていきます。テレビドラマは、それぞれの役者さんが、１シーン１シーンを演じ、それらを後でつなぐことで作品になっていく。「え、こんな短い撮影でいいの？」と戸惑うこともあったのですが、オンエアを見るとちゃんとつながって、物語になっている。

舞台は、あんなに長い時間をかけないとできないのに、映像はその瞬間、その瞬間で、どんどん進んでいく。感動を作っていることは同じですが、その作り方が全然違うんですね。

ただ、私はやっぱり舞台で育ってきた人間ですので、カンパニーが団結していく感じとか、生ものとして観客の方も一緒になって舞台を作っていく感じが好きですね。舞台に出ていると、ああ、ここが私のホームなんだ、と安心します。

――演じられていて、観客がノっているということは、分かるものなのでしょうか。

正直にいうと、分からないんです（笑）。客席が異様にシーンとなっている日もあれば、開演前からなぜか賑やかな日もあって。賑やかすぎるのは困るのですが、あまりに静まり返っているのも怖い。ただ、役に入り込んでいると、そういうこともわからなくなって、後から「どうだったんだろう？」となる。今でも私は自信というものがなくて、ああ、ダメだ、と思うことはしょっちゅうあります。

詰め込みすぎるとダメ

――宝塚歌劇団でトップ娘役を、歴代最長の12年に渡って務めた伝説の存在。

そんな花總さんがいうには、意外なお言葉です。

いえ、今でも舞台に出る時は、ずっと緊張しています。50代になって、さらに体力的に戦っているという気持ちもあります。周囲からは、もうちょっと肩の力を抜いて、気楽に構えてみたら？ といわれるのですが、オンオフの配分が難しいなあ、と自分ではいつも思っています。

私の中には、本名と芸名の「花總まり」という2つの人格があって、自分の中でも、その2人が「もう少しペースダウンしたら？」「いやいや、ここで挑戦しないでどうするの！」と、せめぎ合いをしている感じですね。特に40代後半から、そのせめぎ合いが強くなってきた気がしましが、「破果」のお話をいただいた時は、アクションシーンという身体的な刺激に身を投じたいという思いが勝ちました。

――心身の管理はどのようにしていらっしゃいますか。

花總 詰め込みすぎるとダメだ、ということもわかっているので、一つひとつの作品について、納得のいくように向き合うことを大切にしています。そのために、寝る時間も、起きる時間もきちんと決めて、規則正しい毎日を心がけています。リラックス時間は、温泉に行くことかな。（笑）



「詰め込みすぎず、一つひとつの作品に納得のいくように向き合うことを大切に」