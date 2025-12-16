好き＆行ってみたい「東京都の夜景スポット」ランキング！ 2位「東京スカイツリー 天望回廊」、1位は？
空気が澄み渡るこの季節は、一年で最も夜景がきらめきを増すベストシーズンです。近年相次ぐ大規模な再開発により、都市の夜景も進化を続ける中で、人々の心を引きつける魅力的なスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、夜景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「東京都の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高い場所から見下ろす都会の夜景が絶景だから」（30代女性／山梨県）、「高さ450mから眺める夜景は圧倒的で、東京の街全体が光の海のように広がります。世界的にも有名なランドマークからの夜景は特別感があり、ぜひ訪れたいと思います」（40代男性／北海道）、「東京を一望できるのが素敵だから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「屋上の展望空間から東京を360度見渡せる圧倒的な開放感で、東京の広大な夜景を見られるから」（40代女性／鹿児島県）、「渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA SKYは、地上約230mの高さから東京の街を遮るものなく見渡せる圧巻の展望スポットで、特に夜景は都市の光が立体的に広がり迫力があります。屋上の開放感と洗練された空間も魅力で、初めて訪れる人でも東京らしい夜景を存分に楽しめます」（40代女性／埼玉県）、「ガラス越しではなく空を感じられる構造なので臨場感が高く、都会ならではの迫力ある光の広がりを楽しめる点が特に惹かれます」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：東京スカイツリー 天望回廊／64票東京都墨田区にある東京スカイツリーで、高さ450mに位置する「天望回廊」からは、都心部を一望する圧倒的な夜景を楽しめます。まるで空中を散歩しているかのような感覚で、東京タワーや他のランドマークも遠望でき、光の海のような大パノラマ。展望台へのアクセスも良く、夜景鑑賞に適したイベントも開催されています。
回答者からは「高い場所から見下ろす都会の夜景が絶景だから」（30代女性／山梨県）、「高さ450mから眺める夜景は圧倒的で、東京の街全体が光の海のように広がります。世界的にも有名なランドマークからの夜景は特別感があり、ぜひ訪れたいと思います」（40代男性／北海道）、「東京を一望できるのが素敵だから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
1位：渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA SKY／65票渋谷駅直結の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の屋上展望空間が1位に輝きました。地上約230mの屋上からは、名物である渋谷のスクランブル交差点や、新宿、六本木方面など、ダイナミックな東京の夜景を360度見渡せます。開放的な空間と、写真映えするモダンなデザインが人気を集めています。
回答者からは「屋上の展望空間から東京を360度見渡せる圧倒的な開放感で、東京の広大な夜景を見られるから」（40代女性／鹿児島県）、「渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA SKYは、地上約230mの高さから東京の街を遮るものなく見渡せる圧巻の展望スポットで、特に夜景は都市の光が立体的に広がり迫力があります。屋上の開放感と洗練された空間も魅力で、初めて訪れる人でも東京らしい夜景を存分に楽しめます」（40代女性／埼玉県）、「ガラス越しではなく空を感じられる構造なので臨場感が高く、都会ならではの迫力ある光の広がりを楽しめる点が特に惹かれます」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
