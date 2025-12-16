「伝説の少女に電車内で遭遇してみたい」観月ありさ、変装なしで電車に乗る！ 「オーラがダダ漏れ」驚きの声
俳優の観月ありささんは12月15日、自身のInstagramを更新。あまり変装していない状態で電車に乗る姿を披露しました。
【写真】観月ありさが電車に乗る姿
ファンからは、「電車のそんな所にありさちゃんが乗っていたらビックリだね」「うわ〜すごいびっくりすぎます」「えー！バレなかったんですか？」「顔が見えなくても素敵オーラがダダ漏れです」「同じ車両にいたい」「自然体にしててもカッコえぇですよ」「伝説の少女に電車内で遭遇してみたい」との驚きの声が寄せられました。
【写真】観月ありさが電車に乗る姿
「自然体にしててもカッコえぇですよ」観月さんは「電車に乗って からの〜。とんかつ食べに行ったよ」とつづり、3枚の写真を投稿。電車に乗って移動する自然体な姿です。マスクと帽子を着用していますが、“変装”というほどではありません。抜群のスタイルや圧倒的なオーラが漂っています。
ファンからは、「電車のそんな所にありさちゃんが乗っていたらビックリだね」「うわ〜すごいびっくりすぎます」「えー！バレなかったんですか？」「顔が見えなくても素敵オーラがダダ漏れです」「同じ車両にいたい」「自然体にしててもカッコえぇですよ」「伝説の少女に電車内で遭遇してみたい」との驚きの声が寄せられました。