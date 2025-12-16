俳優の観月ありささんは12月15日、自身のInstagramを更新。私服と思われる姿で電車に乗る姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：観月ありささん公式Instagramより）

俳優の観月ありささんは12月15日、自身のInstagramを更新。あまり変装していない状態で電車に乗る姿を披露しました。

【写真】観月ありさが電車に乗る姿

「自然体にしててもカッコえぇですよ」

観月さんは「電車に乗って　からの〜。とんかつ食べに行ったよ」とつづり、3枚の写真を投稿。電車に乗って移動する自然体な姿です。マスクと帽子を着用していますが、“変装”というほどではありません。抜群のスタイルや圧倒的なオーラが漂っています。

ファンからは、「電車のそんな所にありさちゃんが乗っていたらビックリだね」「うわ〜すごいびっくりすぎます」「えー！バレなかったんですか？」「顔が見えなくても素敵オーラがダダ漏れです」「同じ車両にいたい」「自然体にしててもカッコえぇですよ」「伝説の少女に電車内で遭遇してみたい」との驚きの声が寄せられました。

バースデーショット公開

自身のInstagramでプライベートショットをたびたび披露している観月さん。5日には「お誕生日を迎えることができました」と、バースデーショットを公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)