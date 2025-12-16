2026年に卒業“Suicaのペンギン”の新作アイテムが登場！ 人気の「ひっかけぬいぐるみ」など全5品
2026年度末に「Suica」のイメージキャラクターを卒業することが発表された“Suicaのペンギン”の新作アイテムが、12月18日（木）10時00分から、 ECサイト「GRANSTA MALL（グランスタモール）」限定で発売される。
【写真】卒業が寂しすぎる！ Suicaのペンギン新グッズ一覧
■数量限定
今回数量限定で発売されるのは、Suicaのペンギンと子ペンギンをデザインに使用した、冬のおうち時間もお出かけも楽しめるアイテム。
ラインナップは全5品。パソコンのディスプレイなどにひっかけたりデスクに座らせたりして飾れるユニークさが人気の「ひっかけぬいぐるみ」は、Suicaのペンギンと子ペンギンが一緒のデザインで登場する。
また、裏起毛であたたかいルームソックスは、編み物をしているSuicaのペンギンと、温泉であたたまったSuicaのペンギンと子ペンギンが描かれた2種類を用意。
さらに、ICカードを入れてSuicaのペンギンとおでかけが楽しめる「ぷっくりパスケース」も展開され、Suicaのペンギンのキュートな魅力が詰まったアイテムが勢ぞろいする。
