¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯½Ä¤Ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×¤Î´ØÏ¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤Î´¨¤¤ÃæÈ¾Âµ¤Ç¡×¡ÖÃ¯¤«¡ª»ß¤á¤Æ¡×¡Ö°Õ³°¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡ÖÉ÷¼Ù°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ²¡¹¤ÈÍè¤Æ¤«¤Ã¤³¡Ä¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¥À¥µ¤¤T¥·¥ã¥Ä¸«¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£