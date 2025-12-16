伊東純也と横山歩夢が所属するヘンク、元神戸指揮官との契約解除を発表「正しい道筋を歩んでいない」
現地12月15日、伊東純也と横山歩夢が所属するヘンクは、トルステン・フィンク監督との契約解除を発表した。
かつてヴィッセル神戸でも監督を務めた58歳のドイツ人は、2024年の夏にヘンクへ赴く。１年目にヨーロッパリーグの出場権をもたらしたが、２年目の今季は難しい戦いを強いられた。チームはリーグ開幕から３戦未勝利とスタートダッシュに失敗。その後はやや持ち直したが、直近４試合はカップ戦などを含め、白星から遠ざかっていた。
なかなか結果が出ていない状況に、ヘンクは決断。公式サイトでフィンク監督ほか、コーチの退任も伝え、「ヘンクは野心的なクラブであり、シーズン開始時に明確な目標を設定していた。クラブ経営陣は、最近の不安定な結果と不規則なパフォーマンス水準により、チームがもはや成功への正しい道筋を歩んでいないと考えている」と説明した。
併せて、指揮官への感謝も示した。
「トルステン・フィンク氏のこれまでの功績に深く感謝の意を表します。彼はクラブにとって困難な時期に監督となり、就任１年目の短い期間で、クラブに新たな活力とフレッシュなエネルギーをもたらしました。その力は、選手層、クラブ全体、そしてスタンド全体にも感じられました」
なお、クラブはアシスタントコーチのドメニコ・オリヴィエリとミシェル・リベイロが暫定的にチームの指揮を執ることも公表している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
