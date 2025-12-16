東京都港区赤坂の個室サウナ店で男女２人が死亡した火災で、２人が倒れていたサウナ室の出入り口のドアノブが外れていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は２人がドアを開けられず、室内に閉じ込められたとみて詳しい状況を調べている。

火災は１５日正午頃、５階建てサウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」の３階個室で発生し、サウナ室の背もたれや座る部分が焼けた。利用客の３０歳代の男女がサウナ室の出入り口付近で重なるように倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。２人は背中や肩にやけどを負っていたが、命に関わるものではなかった。

捜査関係者によると、サウナ室の出入り口のドアノブは内側、外側とも外れて落ちており、２人が室内に入った後、何らかの理由で壊れたとみられるという。

同区のみなと保健所によると、同店は２０２２年７月に旅館業の許可を取得。２３年４月に営業許可の一部を変更する届け出があり、同保健所が立ち入り検査を行った。設備に問題はなかったという。

警視庁は１６日午前１０時頃から現場検証を始めた。今後、２人を司法解剖し、詳しい死因を調べる。