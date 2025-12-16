ディーン・フジオカ、大泉洋の座長ぶりを絶賛「やりたいけどまねできない」
俳優の大泉洋、ディーン・フジオカが16日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の最終話直前囲み取材に登場。ディーンが大泉の座長ぶりを絶賛した。
【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。きょう最終話を迎える。
ディーンに本作で主演を務めた大泉へのイメージを聞くと、「パブリックイメージの通りです」とにっこり。「俳優なのになんでこんなにおもしろいんだと。大泉さんの独特な、生まれ持ったものがすごい。ご一緒するのが楽しみでした」と振り返る。
座長としての立ち振る舞いについては「やたら芝居の上手いおもろい人と言うイメージだったんですけど、的確に全体を見ながら主演として演じられている姿や、座長としてこういう方法で現場を盛り上げる手段があったのかということも学んだ。自分もできたらやりたいけどとてもまねできないなと。現場そのものをエンタメ化する特殊能力のエスパーだなと思いました」と絶賛。大泉も「良いこと言ってくれる」と、うれしそうにうなづいていた。
