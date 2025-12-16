女優のMEGUMI（44）が、15日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。男性の、女性への言葉のかけ方について話した。

この日は、さらば青春の光の東ブクロ（40）、見取り図のリリー（41）と本音の恋愛トークを展開。

MEGUMIがヒップホップアーチストAK−69から聞いた話を2人に明かした。「『きれい、とか、好き、とか、今日もいい、とかは、思った瞬間に言わないと。1秒、2秒たって言うと気持ち悪くなっちゃう』って。『パーンって、今日はきれいだね、って言うとヘルシーで終わる』って」。そして「きれいだね、でも言うとあれやから…でも、言っとこ、きれいだね、ってなっちゃうと、キモくなるんですって。含みが入ると。私、結構響いて」と話した。

すると東ブクロは「それって、普通の男、できないですよ。自信があって、余裕があって。リリーみたいに、どう思われてもええわ、と思う男だからいけるけど」。さらに「この機を逃したくないんだから、間を置くよ。1秒、2秒で済まないねんから」と続けた。

MEGUMIは「まあね」と言い、「それはトレーニングじゃないですか」。そして「顔がかっこよくてもモテない人って、自信がないから。顔がかっこいいとかじゃなくて、自信があるっていうことだけで、女の子って『ああ、なんか』って思いますから」。東ブクロは「よく見えるから、ってことか…」と納得したように話した。