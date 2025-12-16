¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌîÂ¼Í¦¤¬µåÃÄ£´¿ÍÌÜ¤ÎÊÝÎ±¡Ö¤¹¤°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢µåÃÄ¤ÎÄó¼¨¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÌøÄ®¡¢ÂçÄÅ¡¢Ã«Àî¸¶¤ËÂ³¤¯£´¿ÍÌÜ¤ÎÊÝÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤³¤½ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£°ÂÇÅÀ¡¢£±£¸ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£¶Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤ÏµåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¯ÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£