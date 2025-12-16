楽天・浅村栄斗内野手と２０１９年に結婚した妻でフリーアナウンサーの淡輪（たんのわ）ゆきが、激変姿をアップした。

１６日までにインスタグラムで「これは…いったいどちら様なんでしょう（笑）」と撮影ショットを投稿。「韓国恐るべしです 先日７年ぶりにお仕事で行かせ頂きました」とつづり、「撮影の際のヘアメイク技術が凄すぎて思わず写真たくさん撮ってしまいました…我ながら別人です。とりあえずメイクさんに薦められたアイテムは全て買わせて頂きました笑」と韓流メイクで変身したことを明かした。

韓国では様々な美容医療も体験したそうで、「１ヶ月くらいで肌の変化が出てくるということで、また施術の様子や詳細と合わせて報告します お楽しみに！！」とコメント。

フォロワーは「かわいいいぃ」「より美しくなられております」「綺麗すぎて惚れ惚れしちゃいます」と絶賛した。

淡輪アナは２０１９年１２月に浅村と結婚。２１年１２月に第１子となる女児を出産を報告し、２４年３月に第２子妊娠を発表。同年７月に第２子となる男児を出産したことを報告した。