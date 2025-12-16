【血糖値クイズ】そばと中華麺、糖質が多いのは？知っておくと役立つ主食選びのヒント

健康を意識すると気になるのが糖質。どの食材に糖質が多いかをざっくり知っておくと、献立づくりがぐっとラクになります。「ヘルシー」と思っていたものが意外と糖質たっぷりで、ドキッとすることも。ランチでよく選ぶ〈そば〉と〈中華麺〉、さてどちらが糖質多めでしょうか？ さっそくチェックしてみましょう！

そばと中華麺、糖質が多いのはどっち？

ヘルシーな印象のそばですが、中華麺と比べると糖質はやや多め。米、麺類など気軽に食べられる主食の多くは、糖質が多いと考えて間違いありません。写真のほか、雑穀類や春雨も糖質が多めです。

主食の特徴を知っておくと、日々の選択にも少し変化が。無理のない範囲で、糖質とのつき合い方を調整してみてくださいね。

★低糖質でもボリュームたっぷりのレシピ集★

糖質60g未満の1カ月分献立や血糖値の急上昇を防ぐアイディアおかずをたっぷりご紹介。どれも低糖質でもボリュームたっぷり。身近な材料で作れるので、毎日無理なく続けられます。血糖値改善に役立つ食事のコツや、運動・生活習慣の解説も役立ちます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）