MentaRest（メンタレスト） 代表取締役CEO・飯野航平【メンタルヘルス不調をいかに防止するか?】
インターネット上の空間で自分の分身（アバター）が心理カウンセラーの分身からのカウンセリングを受ける─。こんなサービスが注目を集めている。手掛けるのはGMOインターネットグループ出身のMentaRest代表取締役CEOの飯野航平氏だ。同氏自らがメンタル不調を経験し、それを原体験に法人向けサービス「MentaRest」を開発した。人手不足時代に人の活躍する環境をいかに整備するかが企業経営者に求められる中、飯野氏の生み出したサービスの効用とは?
誰でも気軽にカウンセリングを
─ 世界精神保健日本調査によれば、約10人に1人がうつ病＋双極性障害などの〝気分障害〟にかかっていると言われています。その中で飯野さんはメタバース空間を活用してメンタルヘルス不調（強いストレスや悩み、不安を抱えて心の健康を崩している状態）を早期発見し、未然予防をサポートする事業を展開していますね。
飯野 ええ。当社はメタバースと呼ばれるインターネット上に構築された3次元の仮想空間を活用したメンタル不調の未然予防サービス「MentaRest」の開発・運営を行っています。メタバースを活用する最大のメリットは、誰でも気軽に心理カウンセラーによるカウンセリングを受けられる点です。
既存の心理カウンセラーによるカウンセリングを受ける場合、病院を訪れる段階では既に病状が悪化していることも少なくありません。その背景には通院によるカウンセリングとなると心理的ハードルが高くなるからです。
しかし、自分の分身となるアバターがメタバース空間でカウンセリングを受けるとなれば、その敷居は大きく下がります。
ゲーム性もありますし、気軽に利用しやすい。しかし、当社のサービスのベースにはリアルな人と人とのコミュニケーションがあります。ですから、当社のサービス利用者は同じようにアバターとしてメタバース空間に入った臨床心理士や公認心理師の資格を持つカウンセラーのカウンセリングを受けられます。
─ 人対人によるカウンセリングをネット上で行うと。
飯野 はい。主な対象者はメンタルの不調を自覚している人ではありません。その手前の無自覚な人や健康に仕事をしている人です。例えば、部署異動でこれから頑張ろうと張り切っている人が異動3カ月後前後で自身でも自覚していないストレスや不安を抱えていることがあります。そういった人には自覚がありません。
朝起きるのがつらかったり、頭がさえないといった兆候が出始めているくらいで、本人もまさかそれがメンタルヘルス要因だとは、なかなか気づけません。
このような症状の人を放っておくと、メンタル不調になってしまう可能性が高いです。MentaRestはメンタル不調にならないための「予防」のサービスになります。先ほどの部署異動をした人には会社の福利厚生の一環として当社のサービスの利用案内がメールなどで届くような仕組みになっています。
そこで自分好みのアバターをつくり、メタバース空間に入ります。当社のメタバース空間は島のような空間が広がっており、その中ではボートレースやバスケットボール、登山などの様々なアクティビティが楽しめるようになっています。
中間管理職の利用者が増加
─ 病院やクリニックのような空間ではないのですね。
飯野 そうです。メタバース空間に当社が専有しているオフィス空間があり、利用者はこの中のカウンセリングルームで指定したカウンセラーと会って相談が受けられるようになっています。
