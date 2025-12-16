

星野源

星野源が、大みそかに放送される「第76回 NHK紅白歌合戦」（午後７時20分〜）特別企画での出場が決定した。

今年ソロデビュー15周年を迎えた星野源。約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、６年ぶりに実施したツアーも国内・海外全２３公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。

今回の紅白で星野が披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった『創造』。＜ものづくり＞への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマ曲として提供された楽曲。

この曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った「スーパーマリオブラザーズ」の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野の＜遊び心＞や＜ものづくりの喜び＞がつまったスペシャルパフォーマンス。※星野源は今回で11回目の出場。※事前収録のため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はなし。