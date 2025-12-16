オリックス・麦谷祐介外野手（23）が16日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、800万円増の2300万円でサインした。（金額は推定）

「来年レギュラー獲ってほしいと言われましたし、それに応えられるように」

24年ドラフト1位は1年目の今季、79試合に出場して打率・231、1本塁打10打点、チームトップの12盗塁を記録。「9番・中堅手」としてプロ初スタメン出場した4月3日のロッテ戦で6回に適時三塁打を放ち、プロ初安打と初打点を同時に記録した。6月8日阪神戦の初回、一塁へのヘッドスライディングの際に左手薬指を痛め、剥離骨折と診断されて同10日に登録を抹消。7月29日に1軍復帰し、以降は8月26日のロッテ戦でプロ初本塁打を記録するなど1軍同行を続けた。

オフには台湾ウインターリーグに参加。「環境のせいにはしたくないですが、少しご飯が合わなかったです…」と、体重は4キロ痩せたという。「シーズン中は80キロちょっとだったので、83キロぐらいで（シーズンを）回りたい。自分は2試合出ただけでも疲れ方が全く違った。レギュラーで出ている先輩たちの偉大さが分かったので、いい見本をいかしてやっていきたい」。来季2年目へ、掲げたのは100試合出場と30盗塁。今オフには退寮予定で、戦い抜く体を作り上げる。