新山千春、“日本に一台”の超レアトヨタ車と2ショットで大興奮「嬉しすぎて」「車内で運転手さんと盛り上がりました」
タレントの新山千春（44）が14日、自身のSNSを更新。「日本に一台」という超レアなトヨタ“ランドクルーザータクシー”との2ショットを公開し、興奮気味に感想を伝えた。
【写真】「日本に一台」の“ランドクルーザータクシー”と2ショットの新山千春
新山は投稿で「わたしが高校生の時に近所に住んでいて本当によく通わせてもらったお店！兆徳」とつづり、思い出の町中華を再訪。「変わらない優しさでこうして再会できることが毎回楽しみでしかないあったかい場所」と語り、「町中華の魅力もこちらのお店で教わりました」「誕生日にはホールケーキをサプライズで届けてくれた優しさは今でも忘れられない思い出」と、店主への感謝をにじませた。
なお、中華料理店までは「日本に一台の奇跡のランクルタクシーで向かいました！」と紹介。「わたし嬉しすぎて うわー250じゃないですかぁ？」「ランクルのカスタムの話でも車内で運転手さんと盛り上がりました」とテンション高めにつづり、黒のランドクルーザータクシーの前で笑顔を見せるショットのほか、店主との再会2ショットや、チャーハン、トマト卵炒めなどの料理写真も公開している。
コメント欄には「町中華うまそう」「かわいい」「炒飯美味しそうですね」「ランクルタクシー！すごいですね」「千春さんいつも若々しくて綺麗」「チャーハンの名店ですよね」など、なつかしさと温かさに満ちた声が多数寄せられている。
【写真】「日本に一台」の“ランドクルーザータクシー”と2ショットの新山千春
新山は投稿で「わたしが高校生の時に近所に住んでいて本当によく通わせてもらったお店！兆徳」とつづり、思い出の町中華を再訪。「変わらない優しさでこうして再会できることが毎回楽しみでしかないあったかい場所」と語り、「町中華の魅力もこちらのお店で教わりました」「誕生日にはホールケーキをサプライズで届けてくれた優しさは今でも忘れられない思い出」と、店主への感謝をにじませた。
コメント欄には「町中華うまそう」「かわいい」「炒飯美味しそうですね」「ランクルタクシー！すごいですね」「千春さんいつも若々しくて綺麗」「チャーハンの名店ですよね」など、なつかしさと温かさに満ちた声が多数寄せられている。