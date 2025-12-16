¡ÚÂîµå¡Û°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬½ç°Ì1¤Ä²¼¤²9°Ì¡¡WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç½à·è¾¡ÅÓÃæ´þ¸¢¤ÎÂ¹±Ïèµ¤Ï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×
ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤¬16Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤ÎÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Î6°Ì¡£Â³¤¯¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¤ò1¤ÄÍî¤È¤·9°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Ï10°Ì¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤Ï11°Ì¤ÇÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ç½ª¤¨¤¿ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤Ï14°Ì¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤Ï15°Ì¤È¤³¤Á¤é¤â½ç°Ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÃæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¡£WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º½à·è¾¡¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û¢¦¥È¥Ã¥×10
1°Ì Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
2°Ì ²¦ÒØ碰(Ãæ¹ñ)
3°Ì 蒯ÒØ(Ãæ¹ñ) ¢¬1
4°Ì ÄÄ¹¬Æ±(Ãæ¹ñ) ¢1
5°Ì ²¦·Ýíì(Ãæ¹ñ)
6°Ì Ä¥ËÜÈþÏÂ
7°Ì ¼ë±«Îè(¥Þ¥«¥ª)
8°Ì ÄÄ熠(Ãæ¹ñ) ¢¬1
9°Ì °ËÆ£ÈþÀ¿ ¢1
10°Ì ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
11°Ì ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
14°Ì ÂçÆ£º»·î
15°Ì Ä¹粼ÈþÍ®
18°Ì ÌÚ¸¶ÈþÍª ¢1
29°Ì º´Æ£Æ·
36°Ì ²£°æºéºù
41°Ì ÀÖ¹¾²ÆÀ±
48°Ì ¼ÇÅÄº»µ¨