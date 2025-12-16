俳優ムロツヨシ（49）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。東急東横線の東白楽駅前で暴行された過去を語った。

番組では神奈川県横浜市出身のムロと、その同級生を呼び“ハマっ子同窓会”と題し、さまざまな思い出を語った。

ムロは「スケボーが流行るんです。下手くそなくせにスケボーやって。東白楽の駅前に広場があって、初めてやるくらいでスケボーやってたら、ヤンキーが来て。『お前ら生意気だ。うるさい』で。No・1が細い方。No・2のゴツ目の方が僕に目をつけて『お前だな。お前ちょっと来い』って言って髪の毛つかまれて、ベンチに座らされて、延々こうです（頭をつかまれて膝蹴りを入れられるジェスチャー）」と不良男にボコボコにされたことを語った。

ムロは「“これは死ぬな”と思いました。返す腕力もないから、がっちりやられて。“いつ終わるんだろう”って。何十回もやられましたね」と明かした。

同番組ではゲストの思い出深い友人や恋人をサプライズで呼ぶことがお決まりになっているが、くりぃむしちゅー有田哲平はADに「（ヤンキーを）探した？」と質問しボケた。

上田晋也は「調べようがないでしょ」とつっこむも、ネプチューンの堀内健は「聞いてよ、一応」とむちゃぶり。上田はADに「膝蹴りした人は探した？」と聞くと、ADは「頑張ったんですけど…」と返し、上田は「ウソつけ！」と声を上げてつっこんだ。