¡¡DeNAÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå¤µ¤ó¤Ï12·î11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂè15²ó»°±ºÂçÊå¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»°±ºÂçÊå¡¢¡È´ÆÆÄÉüµ¢¡ÉÀë¸À¡ª¡¡ÍÌ¾¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤â»²²Ã¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁíÀª220Ì¾¡ª´¥ÇÕ¤Ï°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¡ªÃêÁª¤Ï¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¡ª³§¤µ¤Þ¡¢¤´»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¡¢¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢JRAµ³¼ê¤Î¼ÆÅÄÁ±¿Ã¡Ê59¡Ë¡¢²£»³Åµ¹°¡Ê57¡Ë¤é¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤Î¹ë²Ú¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥¤¬¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤É¥Ï¥Þ¤ê¡×¡Ö¥êー¥¼¥ó¥È¥¥Þ¥Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö£Ö¥·¥Í¥Þ¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö½Â¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤èー¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈÖÄ¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£