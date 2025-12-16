株式会社焦点工房は、公式オンラインストア、Amazon店、楽天市場店で「ウィンターセール」を12月16日（火）から実施している。

交換レンズやマウントアダプターを対象としたセール。最も割引率が高いのはThypochの「Simera 28mm f/1.4 ASPH.」ライカMマウント（シルバー）。8,000円引きの9万1,000円となっている。

マウントアダプターでは、FUNMOUNTの「FM-ETZ Pro」（ソニーEマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着）が2万8,800円から2万3,800円となっている。

セール期間中はThypoch製品の購入者全員にオリジナルトートバッグを進呈する。セール対象外の製品も特典の対象となる。

セール期間

2025年12月16日（火）～2026年1月5日（月）



対象製品（一部）

Thypoch Simera 28mm f/1.4 ASPH. ライカMマウント（シルバー）

99,000円→91,000円（8,000円OFF）

Thypoch Simera 35mm f/1.4 ASPH. Type II ライカMマウント

99,000円→94,000円（5,000円OFF）

Thypoch Simera 50mm f/1.4 ASPH. ニコンZ

89,100円→84,100円（5,000円OFF）

FUNMOUNT FM-ETZ Pro（ソニーＥマウントレンズ→ニコンＺマウント変換）電子マウントアダプター

28,800円→23,800円（5,000円OFF）

SHOTEN GTZ（コンタックスGレンズ→ニコンZマウント変換）AFモーター内蔵 電子マウントアダプター

46,800円→41,800円（5,000円OFF）