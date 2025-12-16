キャンペーン：OWCがAmazon「クリスマスタイムセール祭り」に参加 メモリーカード、カードリーダーなど10～21%OFF
Other World Computing, Inc.（OWC）は、Amazomで12月16日（火）からスタートした「クリスマスタイムセール祭り」に参加。期間中、メモリーカードなどをセール価格で販売している。
対象製品は、CFexpress Type B、CFexpress Type A、SDXC UHS-IIなど。ポータブルSSDや最新のThunderbolt 5 ドック（11ポート版）も含まれている。
セール期間
2025年12月16日（火）9時00分～12月25日（木）23時59分
セール対象
CFexpress 4.0 Type B Atlas Ultra 1TB：47,850円→40,670円（15%） Atlas Ultra 2TB：90,750円→77,140円（15%）OWCCFXB4U02000 Atlas Pro 256GB：25,520円→22,970円（10%） Atlas Pro 512GB：29,700円→25,250円（15%）
CFexpress2.0 Type B Atlas Ultra 165GB：19,990円→17,990円（10%） Atlas Ultra 325GB：31,900円→29,750円（7%） Atlas Ultra 650GB：59,800円→53,580円（10%） Atlas Pro 128GB：11,710円→9,250円（21%） Atlas Pro 512GB：21,800円→19,360円（11%）
CFexpress 4.0 Type A Atlas Pro 240GB：19,800円→17,820円（10%） Atlas Pro 480GB：28,050円→25,250円（10%） Atlas Pro 960GB：59,400円→53,460円（10%）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra 128GB：16,500円→14,030円（15%） Atlas Ultra 256GB：28,050円→23,840円（15%） Atlas Ultra 512GB：72,600円→61,710円（15%）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro 128GB：4,950円→4,210円（15%） Atlas Pro 512GB：19,800円→16,830円（15%） Atlas Pro 1TB：40,920円→34,780円（15%）
USB 3.2 Gen 2 カードリーダー Atlas Dual SD/SD：11,440円→10,300円（10%）
ポータブルSSD（Thunderbolt 5） Envoy Ultra 2TB：63,790円→57,410円（10%）
ポータブルSSD（USB4） Express 1M2 0TB（ケース）：19,800円→16,830円（15%） Express 1M2 1TB：38,750円→34,880円（10%） Express 1M2 2TB：59,990円→53,990円（10%） Express 1M2 4TB：97,640円→87,880円（10%） Express 1M2 8TB：217,000円→195,300円（10%）
ポータブルSSD（USB4 V2) Express 1M2 80G 0TB（ケース）：36,140円→30,720円（15%） Express 1M2 80G 1TB：57,590円→51,830円（10%） Express 1M2 80G 2TB：82,340円→74,110円（10%） Express 1M2 80G 4TB：115,340円→103,810円（10%）
ドック&ハブ Thunderbolt 5 ドック 11ポート：54,450円→49,010円（10%） Thunderbolt 5 デュアル10Gネットワークドック：82,500円→74,250円（10%） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：42,070円→37,860円（10%） Thunderbolt 3 ドック 14ポート：30,265円→27,240円（10%） Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート：16,660円→14,160円（15%） USB 3.2 Gen 2（USB-C）トラベルドック：5,890円→5,010円（15%） USB 3.2 Gen 2（USB-C）トラベルドックE：8,410円→7,150円（15%） Thunderbolt 5 ハブ：31,350円→28,220円（10%）
Adapter & Cable Thunderbolt 5ケーブル（0.8m）：4,460円→3,790円（15%） Thunderbolt 5ケーブル（1.0m）：5,960円→5,070円（15%）