Snow Manの佐久間大介が、自身のInstagramのストーリーズを更新。TBS系『ラヴィット！』出演時のオフショットを公開し、ヘアスタイルやファッションに注目が集まっている。

【画像】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット（全2枚）

■ブルーのジップアップ×デニムのラフコーデで登場した佐久間大介

ストーリーズに投稿された写真で佐久間は、鮮やかなピンクヘアをハーフアップにしたスタイルで登場。顔まわりがすっきりと見えるヘアアレンジにより、明るいヘアカラーがより際立つ仕上がりとなっている。

ファッションは、ブルーのジップアップトップスにデニムパンツを合わせたラフな装い。ファスナー部分にはビーズの装飾があしらわれ、袖にはリボンが添えられた、遊び心あふれるデザインだ。

おなじみの“ラヴィットポーズ”をした手元にはブラックのネイルも見られ、細部まで佐久間らしいこだわりが感じられる。

写真には「#ラヴィット！ はっじまるよ～(^^)」と添えられており、佐久間らしい親しみやすいテンションが伝わってくる投稿だ。

この投稿に、ファンからは「青も似合う」「青着てるの新鮮」「おめめキュルキュルでかわいい」「めっちゃカッコいい」「今日も美人さん」「お袖のリボンがかわいい」「ハーフアップ最高」「ハート撃ち抜かれた」「どタイプ」「ブラックネイル好き」といった声が寄せられている。

■アインシュタイン稲田との自撮りショットも公開

さらに佐久間は、Xでも番組出演を告知。お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹との自撮り2ショットを公開した。

写真では、佐久間がカメラに向かってポーズを決める一方、稲田は大きく口を開けた笑顔を見せており、スタジオの明るい空気感がそのまま切り取られている。

「#ラヴィット 始まるよ！！！！！！」というシンプルなコメントからも、生放送直前の高揚感が伝わってくる投稿となっていた。

■出演後には袖のリボンをアピールするようなポーズで笑顔

番組放送後には、佐久間があらためてInstagramのストーリーズを更新。「#ラヴィット！ありがとうございました！」の文字とともに、出演後のオフショットを公開した。

写真では、ブルーのジップアップ姿のまま、袖のリボンをアピールするように両腕をぐっと上げたポーズを披露。生放送を終えたあとの少しリラックスした表情が印象的で、番組をやり切った達成感がにじむ1枚となっている。

さらに「ダーツ惜しかった～」と本音ものぞかせており、番組を全力で楽しみながら真剣に向き合っていた様子もうかがえた。