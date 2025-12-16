お笑い芸人のなだぎ武さんが、自身のXを更新。12月23日に東京・代々木で開催するクリスマスディナーショーについて呼びかけました。



なだぎさんは、「皆様、12月23日のイベントが近づいてるんですが、現場チケットが10枚しか売れておりません、、」と投稿。続けて「20枚いかないともうこの会場では2度と出来ないそうなので、あのー、、、、一つ皆様、23日の夜空いてるよと言う方、遊びに来て頂けたら幸いです」と、呼びかけました。

なだぎさんはさらに「クリプリ（※クリスマスプレゼント）も用意おりますので、どうかよろしくお願い致します」とアピールしています。

この投稿を見た人たちからは「ディナーショーって書いてるからさぞお高いんでしょ…？って思ったら、チケット代めっちゃ安くて笑いました」「絶対行きます」「チケットとりました」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】