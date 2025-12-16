『水ダウ』名探偵津田の“理沙ちゃん”森山未唯、“婚約者”と2ショット 「お金のためなら何でもやります！」なビジュアル公開
『水曜日のダウンタウン』名物企画「名探偵津田」の助手役で話題となった俳優・森山未唯が、ドラマ初出演を飾り、DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」で『月給300万円の契約結婚』の配信が16日正午からスタートした。
【別カット】「名探偵津田」“理沙ちゃん”森山未唯、借金1億円→契約結婚？ 2ショットビジュアル
『月給300万円の契約結婚』は、「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」の作品。契約結婚からスタートした男女の恋模様と大逆転劇を描く。全77話一挙に見放題配信。
主人公は親が残した借金1億円を背負い、人生の崖っぷちに立たされた真美（森山）。真美は高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募。面接で「お金のためなら何でもやります！」と豪語する真美に、大企業の社長である雇い主の真一から提示されたのはまさかの結婚。
母がたくらむ政略結婚を何としてでも阻止したい真一は、母があきらめるまでの期間限定で月給300万円の契約結婚を持ちかけたのだった。共に時間を過ごすうちに惹かれあう2人だったが、突然社長夫人となった真美の前には家政婦や会社の先輩、真一の元婚約者など、さまざまな障害が立ちはだかる。
同作でドラマ初主演を務める森山は、TBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でダイアン・津田篤宏の相棒的立ち位置“理沙ちゃん”を演じたことで知られる。持ち前の芯の強さでさまざまな逆境を乗り越えていく真美を演じた。また、そんな真美と契約結婚する御曹司、真一を映画やテレビドラマ、舞台などでも活躍中の井澤巧麻が演じる。
■『月給300万円の契約結婚』
出演：森山未唯 井澤巧麻 岐津舞 田嶋壮志 高井千帆 福江もね 上島尚子 大原研二
あらすじ：
親が残した借金1億円を背負った真美は、高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募する。
しかし、面接に向かった先で、雇い主の真一から提示されたのは月給300万円の契約結婚だった。ともに時間を過ごすうちに惹かれあう2人だったが、家政婦や会社の先輩、そして真一の元婚約者、さまざまな障害が2人に立ちはだかる。嘘から始まった2人の恋の結末は果たして…？
