楽天に新加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日、本拠の楽天モバイルパークで入団会見に臨み「凄く楽しみです。久しぶりの日本でワクワクしている気持ちが一番強いです」と笑った。

背番号18は同学年の田中将大が計11年間背負った番号。背番号決定の経緯について「背番号に関してはイーグルスに入団が決まってから一番僕が悩んだことですね。18番を付けるか、つけるべきではないのか、球団の方とたくさん時間をかけて話し合いながら、やっぱりイーグルスの18といえば田中将大っていうイメージがファンの方にもあると思いますし、球団の方にも強くあると思うので、僕自身その背番号つけるべきではないのかなと考えてみたりもしました」と説明した。

また「僕自身プロ野球人生の中でも18番っていうのはとても大事な番号なんですけど、ここで付けていいのか悩みましたけど、田中将大のことは僕自身凄く尊敬していますし、目指す、目指していたというか、ずっと背中を追いかけていた選手なのでこのチームで18番を付けられることっていうは凄く光栄なこと。僕自身でもうれしいことなので、もしかしたらファンの方の中には僕が18番を付けることによって、少し否定的な意見というか、思いを持っているファンの方もいるとは思うんですけども、今すぐではなくても僕自身がこの18番をつけて野球に取り組む姿勢だったりとかチームへの勝利に全力で戦う姿勢だったりとかそういうものをグラウンドで見てもらいながら、少しでも認めてもらえるように全力で頑張っていきたいなと思って18番を付けさせていただきました」と葛藤があったことを明かした。

背番号決定後に田中と連絡を取り合ったことも告白。「連絡しましたね。言っていいかわからないですけど、昨日18番って告げられたので、急遽電話して、18番つけることになったっていうところと、つけてもいいかなっていう相談をした。“そこはもうもちろんね、いいよ、いいよ”というか、それで話はしました」と2人のやりとりの一端を明かした。