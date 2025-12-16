政府は外国人による不動産や重要な土地の取得状況を把握するため、不動産登記や取引の届け出の際に、取得者などの国籍の登録を義務づける方針を発表しました。

外国人政策を担当 小野田経済安保相

「外国人による不動産取得に対する国民の皆様の不安を解消するため、把握した情報を適切な形で公表できるように、関係省庁と連携しながら検討を進めてまいります」

新たな方針では、不動産の移転登記の際に申請者の国籍の登録を義務づけます。また、企業などの法人が防衛施設の周辺・国境の離島などの「重要土地」や、森林などの大規模な土地取引を行う際に、法人の代表者の国籍に加え、役員や、株式の過半数を外国人が占める場合にはその国籍も登録するよう義務づけます。

さらに海外に居住している人が日本の不動産を取得する際には、目的にかかわらず、全てのケースで報告を義務づけるということです。

外国勢力が国内企業を“隠れみの”にして重要な土地を買収するケースが指摘されていてこれを防ぐ狙いがあります。

森林については、個人が新たに取得する場合も国籍の登録を義務づける方針です。

政府は来月とりまとめる外国人政策の基本方針にこうした取り組みを反映した上で来年4月から順次、それぞれの措置の実施を目指します。