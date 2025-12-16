»Ò¤É¤â¤¬ºßÂðÃæ¤ËºÊ¤ò»¦³²¤·¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿ÃË¤ËÍºáÉ¾·è¡¡ÊÆ
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ç¥À¥à¡ÊCNN¡Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ç¥À¥à¤ÎÇæ¿³¤Ï15Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢2023Ç¯¤ËºÊ¥¢¥Ê¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ÇÍºáÉ¾·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤Ï17Æü¤Ë²¾¼áÊü¤Ê¤·¤Î½ª¿È·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤Ï23Ç¯1·î1Æü¡¢3¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²È¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¢¥Ê¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¡¢Æ±½£¥³¥Ï¥»¥Ã¥È¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥´¥ßÈ¢¤Ë°ä´þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤ÏºÛÈ½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢·Ù»¡¤òµ½¤¤¤¿ºá¤ÈºÊ¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬ÅöÆü¤ÎÄ«¤ËºÊ¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤Ï23Ç¯1·î4Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÀè¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤¿¡£Èï¹ð¤ÏÁÜºº´±¤ËÂÐ¤·¡¢1Æü°Ê¹ßºÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¾å¤ÎµÞÍÑ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤áÆ±Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ØÌá¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤¬ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇæ¿³°÷¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇË½ÎÏ¤Ë¤è¤ê»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¿äÏÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡»¡¤ÏºÛÈ½¾Úµò¤È¤·¤Æ¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Î¥é¥°¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÏºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥°¤ò»¦¿Í¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£ÁÜºº´±¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥´¥ßÈ¢¤«¤é¥é¥°¤Î°ìÉô¤ò²ó¼ý¡£¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥é¥°¤ÏÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¡¢Á¡°Ý¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÎÇËÊÒ¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¥é¥°¤òÇÑ´þ¤·¡¢1·î2Æü¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï·×²èÅª»¦¿Í¤Î¾Úµò¤Ê¤·¤È¼çÄ¥
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢»¦³²¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÏºÊ¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ºÊ¤Î»à¤ËÌµ´Ø·¸¤À¤È¤ÏÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤¬ºÊ¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÀ¸Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò½èÊ¬¤·¡¢¤½¤Î¸å·Ù»¡¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤¬°äÂÎ¤Î½èÍýÊýË¡¤ä·ì±Õ¤ÎÀö¾ôÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯¸¡º÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸¡º÷¤¬¡Ö±¢Ýµ¡Ê¤¤¤ó¤¦¤Ä¡Ë¡×¤Ç¡ÖÉÔ²º¡×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ï¥¦¥©¥ë¥·¥åÈï¹ð¤¬ºÊ¤ò»¦³²¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Î¤ÏºÊ¤Î»à¸å¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾Úµò¤Î¤ß¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£