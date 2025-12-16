TENTIALの疲労回復パジャマシリーズに最新作「BAKUNE メリノウール」が登場
TENTIALは12月10日、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから最新作「BAKUNE メリノウール」(3万7,840円)発売した。
「BAKUNE メリノウール」(3万7840円)
同商品は、新素材として吸湿性、放湿性、消臭性に優れたメリノウールを使用した上下セット。寒さ対策として暖房や厚手の布団を利用する冬の睡眠時は、布団の中が蒸れて不快感から中途覚醒をしたり、汗をかいて寝冷えをしたりといったような問題も発生する。この睡眠時の「蒸れ」に対し、メリノウールの吸湿性・放湿性が、快適な睡眠環境をサポート。さらに18.5マイクロンのスーパーファインウールを取り入れ、肌ざわりの良さを追求している。
シリーズの特徴である疲労回復をサポートする特殊機能繊維には、メリノウールの生地特性に馴染む性質を持つ「ナイロンSELFLAME」を新しく採用。メリノウールならではの機能や肌触り、同シリーズの特徴となる機能の両立を実現した。
ブラック
グレージュ
ダークグレー
カラー展開は、ブラック、グレージュ、ダークグレー。XS〜2XLの全6サイズを用意している。
「BAKUNE メリノウール」(3万7840円)
同商品は、新素材として吸湿性、放湿性、消臭性に優れたメリノウールを使用した上下セット。寒さ対策として暖房や厚手の布団を利用する冬の睡眠時は、布団の中が蒸れて不快感から中途覚醒をしたり、汗をかいて寝冷えをしたりといったような問題も発生する。この睡眠時の「蒸れ」に対し、メリノウールの吸湿性・放湿性が、快適な睡眠環境をサポート。さらに18.5マイクロンのスーパーファインウールを取り入れ、肌ざわりの良さを追求している。
シリーズの特徴である疲労回復をサポートする特殊機能繊維には、メリノウールの生地特性に馴染む性質を持つ「ナイロンSELFLAME」を新しく採用。メリノウールならではの機能や肌触り、同シリーズの特徴となる機能の両立を実現した。
ブラック
グレージュ
ダークグレー
カラー展開は、ブラック、グレージュ、ダークグレー。XS〜2XLの全6サイズを用意している。