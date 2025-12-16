【2025年12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、ざくっと食感を楽しめるシュークリームや2種類のクリームを詰めたパイなど、冬らしい濃厚スイーツが発売されています。
2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日〜12月22日)
「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)
「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)
価格 : 259円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
チョコクリームを詰めたザクもち食感のシュー生地に、チョコでコーティングしたチョコ尽くしの贅沢シュークリームです。
「カスタードとホイップクリームのパイ」(270円)
「カスタードとホイップクリームのパイ」(270円)
価格 : 270円
販売地域 : 関東
パイの中にカスタードクリームを入れて包み焼きにしました。焼きあげた後にホイップクリームを入れることで2層のクリームを味わえます。
「7プレミアム ダブルクリームシフォン」(216円)
「7プレミアム ダブルクリームシフォン」(216円)
価格 : 216円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
ふんわりとしたシフォン生地に、ホイップクリームとカスタードクリームの2種類のクリームをサンドしたワンハンドスイーツです。
「7プレミアム銀座千疋屋 まるでクラウンメロン」(321円)
「7プレミアム銀座千疋屋 まるでクラウンメロン」(321円)
価格 : 321円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズのクラウンメロン味のアイスバーです。
※12月17日以降順次発売
「ほっこり焼き餅しるこ」(354円)
「ほっこり焼き餅しるこ」(354円)
価格 : 354円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県
北海道十勝産小豆を使用した小豆の風味と粒残りの良い粒あんに焼き餅を2個のせたおしるこです。
※12月17日以降順次発売
まとめ
「贅沢ざくもちチョコシュー」は、ザクもち食感のシュー生地にチョコクリームを詰め、外側もチョコでコーティングした贅沢仕立て。「カスタードとホイップクリームのパイ」は、焼き込んだカスタードと後入れのホイップで、2層のクリームを楽しめます。
さらに、ふんわりシフォン生地にホイップとカスタードをサンドした「7プレミアム ダブルクリームシフォン」も登場。
そのほか、銀座千疋屋監修の「7プレミアム銀座千疋屋 まるでクラウンメロン」や、焼き餅を2個のせた「ほっこり焼き餅しるこ」など、冬にうれしいスイーツが揃っています。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
