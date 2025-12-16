¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤Î¥è¥ß¥È¥ Âè109²ó ¡ØTHE W¡ÙºÇÂç¤ÎÏÀÅÀ¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö½÷À¸ÂÄê¡×¤Ê¤Î¤«¡¡ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÏªÄè¤µ¤ì¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ï
¡ü¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¡ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2017Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø½÷·Ý¿ÍNo1.·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¤Î·è¾¡(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤¬13ÆüÌë¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¤¬9ÂåÌÜ½÷²¦¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤éÊüÁ÷¸å¤Î¸½ºß¤Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¿³ºº°÷¡¦ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
½Ð¾ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¡ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö(Æñ¤·¤¤¥Í¥¿¤Ë)¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê½Ð¤¹¤ÎÁá¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤óÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»×ÏÇ¤¬µÒ¤ËÆ©¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÕÀÛ¤µ¡×¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤éÌ¢±ä¤·¤Æ¤ë¡Ø½÷À·Ý¿Í¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ã¤Æ²¼¼ê¤¯¤½¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Î1¤Ä¡×¡£
¤µ¤é¤Ë´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤À¤ó¼Á¤Î°¤¤µÒ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¥Í¥¿»î¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Öº£Æü¤Ï¥¦¥±¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤¬¥¦¥±¤Æ¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È´Ö°ã¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¤Î¾ï¼±¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë»õ¤¬¤æ¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ëÁÇ¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾Ð¤¤À¼¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤«¤ª¤â¤í¤¤¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤â¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¡É¡È½÷À¸ÂÄê¡É¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¡ØTHE W¡Ù¤ò¤á¤°¤ëËÜ¼Á¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ
¡ûÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î»Å³Ý¤±
¿¿¤ÃÀè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂç²ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
º£Âç²ñ¤Ï²áµîºÇÂ¿1,044ÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤éÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿8ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÊüÁ÷¤ÎÅÚÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ô¤Ï17Ç¯¡Á21Ç¯¤¬10ÁÈ¡¢22¡Á24Ç¯¤¬12ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤ÏÌó33¡ó¸º¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò4ÁÈ¤â¸º¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤¬¥ì¥Ù¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â8ÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ëÀ®1Ç¯¤ÎÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡¢¥ä¥á¥Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤¦1¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÎé»¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤ÈÐªÎ¥¤·¡¢»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ëµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢MC¤Î¸åÆ£µ±´ð¤¬¿³ºº°÷¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤¬2²ó¡¢ÀîÅçÌÀ¤¬4²ó¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¤¬3²ó¡¢Å¯É×¤¬2²ó¡¢Í§¶á¤¬3²ó¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬3²ó¡¢ÁÆÉÊ6²ó¡£¤³¤ì¤À¤±²ó¿ô¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë³Æ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄ¹¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤Ç¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¡¢»ëÄ°Î¨¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÈÌ¾(¾Þ¤Î¸¢°Ò)¡É¤è¤ê¡È¼Â(»ëÄ°Î¨)¡É¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ü¡Ö¥¹¥«¤¹¡×¤ËÉ½¤ì¤¿ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇºÇ¤â¡ØTHE W¡Ù¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡Ö¡Ø½÷¤ä¤«¤é¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¿³ºº¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÆÉÊ¤¬ºÇ½é¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÁ°È¾¤¬¿¶¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢MC¤Î¸åÆ£¤¬¡ÖÃµÄå¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸À¤ï¤Ð¸åÆ£¤Ï¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²áµî8²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥«¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö½÷À¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁÆÉÊ¤Ï¸åÆ£¤Î¥¹¥«¤·¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¡ÖËÜµ¤¤Î¿³ºº°÷¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¤«¤é¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«? ÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤â¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤Ê¤ªÁ°¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤æ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤Ï½Ð¾ì·Ý¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¡¢¿³ºº°÷¡¢´ÑµÒ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¡ØTHE W¡Ù¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌÁØ¤â¸«¤ëÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬ºÇ¹âÊö¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤¤À¸ÊüÁ÷¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ï¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÇ¯¡¹¾¯¤·¤º¤Ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤½¤ì¤â¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¡×¥à¡¼¥É¤¬¤½¤ì¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ØTHE W¡ÙºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ä½÷À¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÆÉÊ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¡×¤æ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ûÀ©ºîÂ¦¤È¿³ºº°÷¤Ë¥¹¥«¤·¤¿¥à¡¼¥É
À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¡×¤æ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1Ê¬¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡ÈÂç²ñ¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¹¾Â¼Èþºé¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¼ê±Û¤ÏÍâÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÎÈÖÀë¡¢¤¢¤Î¤ÏÁÆÉÊ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÇÏÃÂêÀÍ×°÷¡¢»Ä¤ê¤Î2¿Í¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈþ½÷ÏÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÊüÁ÷Ãæ4¿Í¤Î¾Ð¤¤´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÂ¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À©ºî»ÑÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òºï¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ½ª·èÀï¤Î¥Í¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¤¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
ÁÆÉÊ°Ê³°¤Î¿³ºº°÷¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤æ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£¸·¤·¤µ¤É¤³¤í¤«¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÍ£°ì¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¶á¤Î¿³ººÂè°ìÀ¼¡£º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡ØÌÌÇò¤¤¤È¤³¤íÃµ¤½¤¦Ãµ¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤«°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¸«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËËÜ²»¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢¡ØTHE W¡Ù¿³ºº°÷¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¡ØTHE W¡Ù¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¿³ºº°÷¤ÏÀ®Ä¹¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾Þ¶â¤Ë²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥¹¥«¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤µ¤º¡¢ÇØ¿¤Ó¤â¤»¤º¡¢¸½¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢½Ð¾ì·Ý¿Í¤Ï¡Ö·ëÀ®15Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¥Í¥¿»þ´Ö¤Ï¡Ö4Ê¬¡×¤ÈÃ»¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ý¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Í¥¿¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë·ü¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤É¤«¤é¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤¯¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ÏÁ°Äó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØTHE W¡Ù¤ÎÀ®ÈÝ¤ÏÆü¥Æ¥ì¼¡Âè¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ÁÆÉÊ¤¬°Ìò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ø½÷·Ý¿ÍNo1.·èÄêÀï THE W 2025¡Ù½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥§
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
