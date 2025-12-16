「名探偵津田」の助手役・森山未唯が縦型ショートドラマで初主演！ 『月給300万円の契約結婚』本日配信開始
本日12月16日正午より、縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、オリジナルドラマ『月給300万円の契約結婚』の見放題配信が開始された。
【写真】森山未唯、両腕に“無数の手形”がびっしり「痛々しさと怖さがありますね」
契約結婚からスタートした男女の恋模様と障害として立ちはだかる人たちへの大逆転劇を描く本作。
主人公は親が残した借金1億円を背負い、人生の崖っぷちに立たされた真美。真美は高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募。面接で「お金のためなら何でもやります！」と豪語する真美に、大企業の社長である雇い主の真一から提示されたのはまさかの結婚。母がたくらむ政略結婚を何としてでも阻止したい真一は、母があきらめるまでの期間限定で月給300万円の契約結婚を持ち掛けたのだった。
共に時間を過ごすうちに惹かれあう2人だったが、突然社長夫人となった真美の前には家政婦や会社の先輩、真一の元婚約者など、さまざまな障害が立ちはだかる。嘘から始まった2人の恋の結末は果たして…？
本作でドラマ初主演を務めるのはTBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でダイアン・津田篤宏の相棒的立ち位置で出演していた“理沙ちゃん”こと森山未唯。持ち前の芯の強さでさまざまな逆境を乗り越えていく真美を演じている。
また、そんな真美と契約結婚する御曹司、真一を映画やテレビドラマ、舞台などでも活躍中の井澤巧麻が演じる。
縦型ショートドラマ『月給300万円の契約結婚』は、DMMショートで12月16日正午より全77話一挙見放題配信。
