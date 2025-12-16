大泉洋＆ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」続編に言及「なんとなくスケジュール空けてます」
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の大泉洋、ディーン・フジオカが、テレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）最終回直前囲み取材に応じ、続編に言及した。
【写真】「ちょっとだけエスパー」大泉洋からの豪華差し入れ
ディーンが大泉に「続編頼みますよ」と声を掛けると、大泉は「本当ですよね。今もなんとなくスケジュール空けてますから」とコメント。ディーンは「みんな書いといてください！」と記者たちに呼びかけ、大泉は「野木さんがどれだけ頑張ってくれるか。テレ朝がどれだけお金出してくれるか」とユーモアたっぷりに続編に意欲を見せた。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
10年後、四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）が死ぬ――。その未来を阻止するためならば、1000万人の命を犠牲にすることを厭わない兆（岡田将生）。孤立した人々を兆が操り、ミッションを遂行する理由…それはすべて、たったひとり四季を救うため。四季が死んでしまうという歴史を改ざんするために、2055年の未来から介入していたのだ。
全てを知った文太（大泉洋）は、兆からの最後のミッション「四季にナノレセプターを飲ませる」を遂行した。飲めば10年後の悲劇を回避できる可能性はあるが、この半年の記憶を失い、文太たちのことは忘れてしまう。それでも、愛する四季を救うためにナノレセプターを渡して四季の前から立ち去ったのだった。
しかし、2人の【ぶんちゃん】の願いとは裏腹に、四季はナノレセプターを飲まずに、久条（向里祐香）から預かっていた“Eカプセル”をぼりぼりと何粒も口に頬張ってしまう。一方、ノナマーレを解雇され、「今年中に死ぬ、世界にとっていらない人間」という真実を突きつけられた桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）は生きる目的を失い、バラバラになっていた。円寂（高畑淳子）は、残る力を使って、人生を狂わせた結城（吉田鋼太郎）に復讐しようと彼の自宅に向かい…？
市松（北村匠海）に手を引くよう持ちかけた兆だったが、市松は反発、交渉は決裂した。目の前で崩壊したディシジョンツリーを見て兆は、市松、紫苑（新原泰佑）、久条に対し、ある恐ろしい計画を実行することを決意する。世界からこぼれ落ちた“ちょっとだけのヒーロー”たちの運命は？“ぶんちゃん”と四季の愛の行方は。運命の12月24日、クリスマスイブの夜、最後の戦いが幕を開ける。小さな1匹の蜂は、未来を変えることができるのか。
◆大泉洋＆ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」続編に言及
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
◆「ちょっとだけエスパー」最終話あらすじ
