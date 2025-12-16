森七菜、印象激変の姿に反響「髪色似合ってる！素敵！」
女優の森七菜が15日にインスタグラムを更新。金髪姿を披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】金髪×Tシャツ×ネックレスがオシャレ
森が投稿したのは、自身で撮影した写真があしらわれたTシャツを着て佇むソロショット。写真には、金髪姿でTシャツをアピールする彼女の姿が収められている。
ファンからは彼女の金髪姿に「髪色似合ってる！素敵！」「かわいいほんとに髪色似合ってる」「オシャレ〜可愛いっっっっ！！」などの声が相次いでいる。
■森七菜（もり なな）
2001年8月31日生まれ。大分県出身。2016年に地元の大分でスカウトされたことをきっかけに芸能界入り。その後、Amazonプライム・ビデオで配信された『東京ヴァンパイアホテル』（2017年）に出演し女優デビューを果たす。2025年は『国宝』、『秒速5センチメートル』、ドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）などの作品に出演。2026年春には主演映画『炎上』が公開される。
引用：「森七菜」インスタグラム（＠mori.chan.7）
