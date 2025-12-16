奥田いろは（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/16】乃木坂46の奥田いろはが12月14日、自身のInstagramを更新。冬の外出スタイルを公開し、反響が寄せられている。

◆奥田いろは、偶然の出会いに驚き


奥田は「今年はいろんなクリスマスマーケットに行ってみたいのです」とつづり、写真を投稿。ボリュームのあるターコイズブルーのマフラーに、ミニ丈のボトムスからは美しく伸びる脚が際立つスタイルとなっている。

また「バッタリと同期のみくちゃんとさつきに会いました」「世界ったら広いのに 不思議だあ ご縁だあ」と記し、5期生の同期である一ノ瀬美空と菅原咲月との笑顔での様子が収められている。

◆奥田いろはの投稿に反響


この投稿に「冬スタイル可愛い」「偶然にしてはすごいメンバー」「仲良しすぎる」「美人ばかり」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

