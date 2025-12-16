米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天の前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルで入団会見を行った。日本球界への復帰は１１年ぶり。背番号は１８に決まった。

黒いスーツ姿で登場した前田。まずは「皆さん本日は入団会見にお越しいただきありがとうございます。来シーズンより、東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーさせていただきます。前田健太です」などとあいさつ。

楽天で背番号「１８」をつけるのは、渡辺恒樹、田中将大（現巨人）に続き３人目だが、なんといっても２０１３年に２４勝０敗でシーズン無敗。球団初の日本一に貢献した「マー君」の印象が強い。

ただ、前田自身も１８番は広島時代を含めて着用した思い入れのある番号だ。「プロ野球人生でも１８番はとても重要な番号。迷いましたけど、（田中将大は）目指していた選手。背中を追いかけていた選手。このチームで１８番をつけられるのは、うれしいこと。もしかしたら、ファンの中には否定的な思いを持っている方もいるかもしれませんけど、チームへの勝利に向けて全力で戦う姿勢を見てもらえるように全力で頑張っていきたいと思って、１８番をつけさせていただくことを決めました」などと語った。

背番号が１８番に決まったことを告げられたのは１２月１５日のこと。急きょ、巨人・田中将と連絡を取った。「昨日、１８番と告げられたので、つけてもいいかなと相談させてもらった」。本人からは了解を得たという。

２００６年の高校生ドラフト１巡目で広島に入団した前田は、２０１０年と２０１５年にそれぞれ沢村賞と最多勝を２度受賞するなど、ＮＰＢ通算９７勝。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍し、その後ツインズ、タイガースを経て、今季は８月からヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレー。日米通算１６５勝を挙げていた。