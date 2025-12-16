J2優秀選手賞にゴールキーパー6人、フィールドプレーヤー31人を選出した

Jリーグは12月16日、2025シーズンの「J2優秀選手賞」を受賞した37人を発表。

J2の全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに選出された。

選出されたのは、ゴールキーパー（GK）6人、フィールドプレーヤー（DF、MF、FW）31人の計37人。最も多く選出されたのは、水戸ホーリーホックの8選手で、GK西川幸之介、DF大森渚生、大崎航詩、飯田貴敬、板倉健太、鷹啄トラビス、MF齋藤俊輔、FW渡邊新太が名を連ねた。ディフェンダーは10人中5人が水戸の選手となった。

また、ブラジル出身の選手は、DFガブリエウ（RB大宮アルディージャ）、DFエウシーニョ（徳島ヴォルティス）、MFマテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）、FWカプリーニ（RB大宮アルディージャ）、FWルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）、FWマルクス・ヴィニシウス（FC今治）の6人が選ばれた。

なお、J2最優秀選手賞とJ2ベストイレブンは、12月22日に開催される「2025 J2リーグアウォーズ」にて発表・表彰される予定。このアウォーズの模様は、同日19時よりJリーグ公式YouTubeチャンネルおよびDAZNにて配信される。（FOOTBALL ZONE編集部）