今田耕司が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、ついに独身男性芸人で結成している「アローン会」の新メンバーを紹介した。

今田は「前部長が抜けて。岡村隆史が幸せに抜けて、３人体制でやってましたが、ついに新メンバーが」と会場の居酒屋で最初に座って、新メンバーが加入すると告知した。

そこへ会員のチュートリアル・徳井義実とピースの又吉直樹が合流。そして最後にやってきたのが新メンバーの男性ブランコ・平井まさあきだた。

今田は「待望の新メンバー」と大歓迎で「きっかけはお芝居を一緒にやらせていただいた」と舞台共演で距離を縮めたといい、平井も「そこからご飯に連れていって頂けるようになって」とたびたび食事に行くようになったと説明した。

徳井は「いろんな人が浮かんでは消え、浮かんでは消え…。なんで平井が（選ばれた？）」と聞くと、又吉が「品がある感じが」と言い、今田も「ぼくも（そう思う）」と同意。平井は現在３８歳だといい、今田は「ナイスアローンや」。

しかし、出会ってすぐに入会が許されたわけではなく、平井は「ここに入るまで２年たっている」といい、今田も「あの舞台、２年前か」としみじみ。平井は「１年たってようやくアローン会があるといわれて、そこからさらに１年」と入会までの道のりを振り返っていた。

独身男性芸人が集まる「アローン会」は岡村が「部長」だったが２０年１０月に結婚し脱会。今田が「会長」で徳井が「部長」。最高顧問は明石家さんまと言われている。