楽天のマエケンが誕生した。前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａから、日本球界に復帰した前田健太投手（３７）が１６日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号は「１８」に決まった。

会見に臨んだ前田は「すごく楽しみです。久しぶりの日本でのプレーができる。ワクワクしている気持ちが１番」と話し、背番号１８については葛藤した胸の内を明かした。

「イーグルスに決まってから１番悩んだところです。１８番をつけるべきではないのか、球団の方と何度も話し合いをした。ファンの方には田中将大のイメージがあると思う。つけるべきではないと考えたりもした」とした上で、「１８番は楽天にとって大事な番号。田中将大のことは尊敬しているし、目指していた選手。背中を追いかけてきた。このチームで１８番をつけられることは光栄なこと。否定的な思いもあると思うけど、今すぐではなくても、取り組む姿勢、チームの勝利に全力で戦う姿勢を見てもらって、少しでも認めてもらえるように」と意気込んだ。同学年の田中将には「連絡しました。昨日告げられたので、電話した。つけてもいいかな？と相談した。『もちろん』という話はした」と了解を得たと明かした。

杜（もり）の都で再出発を図る。カープのエースとして君臨し、夢を追って海を渡った。さらなる活躍の場を求めて、日本球界復帰を明言していた日米通算１６５勝を誇る右腕が新天地に選んだのは先発として必要としてくれた楽天だった。

今季のチーム事情としては先発陣が苦しみ、２桁勝利＆規定投球回に到達した投手が不在。４年連続４位に沈んでおり、今オフは２３年ＷＢＣドミニカ共和国代表のロアンシー・コントレラス投手を先発強化として獲得。さらにはＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使した伊藤を補強し、バッテリーの強化にも動いていた。

ベテラン右腕の加入は、１３年ぶりＶ奪還を目指す大きな力になる。米球界関係者によると、２年４億円程度の契約とみられ、巨人などの複数球団が獲得調査に動いている中で争奪戦を制した。